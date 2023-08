Du rugby à 7 en fauteuil à Saint-Paul

L'association 974 Action vient de clôturer son stage de découverte et de formation de l'activité "Rugby à 7 en Fauteuil" au plateau noir e Champ de Merle à l’Éperon (Saint-Paul). Les participants ont pu découvrir les règles de ce sport, sa philosophie mais aussi découvrir les fauteuils Wallaby. Nous publions le communiqué de l'association ci-dessous (photos : 974 Action)

Le stage de découverte et de formation de l'activité "Rugby à 7 en Fauteuil" proposé par l’association 974 Action, vient de s'achever.

Le plateau noir de Champ de Merle à l'Eperon Saint Paul résonnent encore des encouragements de Wally Salvan le formateur de la fédération Weelchair Sevens International Board.

Découverte des règles du rugby à 7 en Fauteuil et de sa philosophie favorisant l'inclusion, découverte du Wallaby, nouvel engin de sport aux formes rassurantes et aux couleurs chatoyantes, approches pédagogiques ont été proposées aux stagiaires.

Si une bonne partie des participants étaient déjà initiés aux particularités du rugby, certains éducateurs spécialisés du monde médico social ou du milieu handisports ont pu découvrir un moyen de mêler les différents publics valides ou à mobilité réduite.

Wally Salvan : "quel sport collectif permet par exemple à une maman touchée par un handicap d'avoir le plaisir de jouer avec ses enfants ?", "si on se projette sur le plan plus sportif, les équipes sont intergénérationnelles et les sélections peuvent présenter entre autres dans leurs rangs un adolescent et un senior."

Les passionnés et les éducateurs rugby présents ont dû s'habituer à se déplacer avec le ballon en se rappelant les joies des voitures tamponneuses des fêtes foraines.

Le maniement de l’engin leur a fait friser le ridicule avant de se familiariser et de faire corps avec lui et ils ont ensuite pu s’abandonner au plaisir et retrouver des sensations du rugby.

Francois Aipar et Fabian Ichambe et quelques jeunes de l'Institut Médico Social, habitués à utiliser le Fauteuil pour leurs besoins quotidiens ont ainsi pu prendre de l'avance le temps de ces balbutiements dans une bonne ambiance de rigolade.

Claude Henrry : "quel plaisir, de convier également des jeunes du quartier qui s’ennuyaient aux abords du plateau noir, la veille de la rentrée scolaire et de voir leur plaisir de pratiquer au milieu des adultes."

Cette possibilité d'inclusion est justement prévue dans le projet à dimension sociale de l'association 974 Action dans les QPV et dans les pays de la Zone Océan Indien dans le cadre de la coopération régionale et internationale avec le soutien du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.

Grâce au soutien du Département de La Réunion et de l'Agence Nationale du Sport, le développement de l'activité Rugby à 7 en Fauteuil sera ainsi proposé à La Réunion avec des possibilités de licences avec la Fédération Sports Pour Tous qui est affiliée à la Fédération Weelchair Sevens International Bord et sera également installée à Madagascar qui a ouvert un centre de formation, à l'Ile Maurice qui a reconnu cette pratique avec la Rugby Union Mauritius, à l'ile Rodrigues qui a déjà profité d'une démonstration. Les Comores seront également initiées dans les prochains mois.

Claude Henry de l'association 974 Action a également réussi à rassembler autour dette nouvelle proposition d'activité, les forces vives du milieu du handicap avec le Comité Handi Sports, Saint Paul Handi Sports, Handi Roues Libres, l'Institut d'Education Motrice et le SESSAD. Comme un symbole, l'Association Frédéric LEVASSEUR l'habituelle utilisatrice des lieux à également invité les stagiaires à rencontrer les patients dans les locaux de l’IMS en partageant leurs repas.

La prochaine étape du projet sera l’acquisition de Fauteuils Wallaby par l'association 974 Action pour les mettre à disposition aux quatre coins de l'Île.

Ce nouvel engin de sport a été spécialement conçu pour une pratique sécurisée et inclusive.

Les nouveaux animateurs Rugby à 7 en Fauteuil représentant les clubs de rugby du Chaudron, du Port, de Saint Paul et de Saint Pierre, le milieu médico social et le milieu associatif, seront sollicités pour initier les divers publics.