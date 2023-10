Du sport dans les établissements scolaires en vue des Jeux Olympiques

Une cérémonie de remise des labels Génération 2024 s'est tenue au lycée Roland Garros au Tampon. Ce label permet à 27 établissements scolaires et de l'enseignement supérieur de développer des passerelles entre le monde scolaire et les Jeux Olympiques pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes. Nous publions le communiqué du conseil régional ci-dessous (photos : Région)

La Conseillère Régionale, Patricia Profil, s’est rendue au Lycée Roland Garros au Tampon dans le cadre de la Cérémonie de remise des labels Génération 2024.

Le label Génération 2024 permet à toutes les écoles, établissements scolaires et établissements de l’enseignement supérieur qui partagent la conviction que le sport change les vies de bénéficier de l’énergie unique des Jeux. Délivré par le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes.

Être labélisé Génération 2024, c’est s’engager à mettre plus de sport dans le quotidien des jeunes et permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure olympique et paralympique dès maintenant.

27 établissements de l'académie qui ont été retenus pour 2023-2026, dont 20 écoles élémentaires, 4 collèges, les lycées Saint-Paul 4 et Patu de Rosemont de Saint-Benoît, ainsi que le CREPS de La Réunion.

"Vous êtes la génération 2024. Vous êtes cette génération qui vivra les Jeux olympiques organisées en France. Le Conseil Régional de La Réunion est labellisé "Terre de Jeux 2024" et c'est tout naturellement que nous encourageons les initiatives qui contribueront à faire de ces Jeux olympiques et paralympiques une réussite. Cette visibilité locale, que nous voulons nationale et internationale, nous voulons la développer, en accueillant ici à La Réunion des sélections sportives venues de l'étranger, mais pas seulement. Nous sommes également engagés dans la zone océan Indien, avec des partenaires des îles voisines, pour construire un partenariat durable et profitable en terme de codéveloppement" - Patricia Profil