L'école artistique intercommunale de l'ouest ouvre ses portes au monde de l'art

Ce mercredi 11 septembre 2024, le Territoire de l'Ouest inaugure après 10 ans de développement, l'école artistique intercommunale de l'ouest (EAIO) au centre artistique Françoise Lallemand. Dans une volonté de démocratiser l'accès à la culture et de favoriser l'épanouissement artistique des habitants du secteur de l'ouest, la structure s'est implantée dans les hauts de Saint-Paul et plus précisément à Plateau Caillou pour développer la dynamique du quartier. Tout en rendant hommage à des artistes locaux décédés... mais aussi encore vivants car "rien ne sert d'attendre qu'ils soient partis" (Photo : sly/www.imazpress.com)

Un an après la construction du centre artistique Françoise Lallemand, l'heure est à la rentrée pour les artistes amateurs et confirmés à l'école artistique intercommunale de l'ouest (EAIO). Après 10 ans de développement, le président du Territoire de l'Ouest, Emmanuel Séraphin, ne cache pas son contentement : "ce projet connaissait déjà un franc succès dans les hauts, dans les bas et dans les gymnases et on a voulu réitérer l'expérience". Car effectivement : "avant cette année, l'EAIO n'avait pas de murs", avoue ce dernier.

Au total, 70 intervenants artistes pédagogues vont enseigner sur 31 sites à un peu plus de 1.000 élèves. Une école dans laquelle ils pourront apprendre "le chant, la musique, la danse, les arts du cirque et prendre des cours de poterie", ajoute le président du Territoire de l'Ouest. Un moyen de faire profiter les jeunes et les moins jeunes d'une formation culturelle "pour le plaisir ou pour demain avoir une carrière".

"Dans cette structure inaugurée cette année, chaque salle porte le nom d'artistes dont certains nous ont quittés hélas. Mais nous avons aussi souhaité qu'il y ait des artistes qui aujourd'hui continuent à rayonner à La Réunion et au-delà des frontières comme Danyèl Waro, DJ Dan ou encore René Lacaille", déclare Emmanuel Séraphin. Regardez

- Des artistes gravés dans la pierre -

"Je suis venue pour voir si mon nom était bien affiché sur la salle comme on me l'avait dit et c'est bien le cas. C'est que du bonheur", avoue René Lacaille, artiste local. Le caméléon du maloya ajoute : "c'est rare de voir son nom en gros. En général on affiche le nom que quand la personne est morte et ça fait d'autant plus plaisir". Regardez

La satisfaction aussi est présente chez l'artiste Danyèl Waro. Néanmoins ce dernier n'oublie pas son combat de toujours : "Si ou mèt mon non, par réspé ou fé marsh in pé mon konba pou la lang kréol. I fo pa nou fé kom dann tout bann lékol, i dia nou fo nou koz fransé". "Si in moun lot koté la mèr i ariv li sa koz son lang épi nou tradui, bin lé paréy pou kréol". Regardez

"Pour la première fois je découvre les lieux, tout est neuf, le matériel et les salles. C'est une fierté de mélanger le DJing et la culture", reconnaît DJ Dan, professeur de musique au sein de l'EAIO. "Lé ékri an kréol lamontrèr, sé inn fierté", avoue le DJ. Regardez

- Des objectifs clairs que l'école se fixe -

"On avait une volonté de valoriser et de communiquer sur l'école pour la rendre plus accessible. Souvent quand on mentionnait l'école on faisait face à des visages déformés par l'incompréhension et aujourd'hui elle fonctionne beaucoup mieux grâce au travail mené", précise Roxanne Pausé Damour, présidente de l'EAIO. Elle souligne : "je suis dans cette stratégie de faire rayonner l'école puisqu'elle est là depuis 10 ans". Regardez

L'école se fixe comme enjeux pour cette année 2024 de :

- Démocratiser la culture : l’école offre un accès à une éducation artistique de qualité à un large public, favorisant ainsi l'épanouissement personnel et l'inclusion sociale.

- Valoriser le patrimoine culturel réunionnais : en rendant hommage aux grands artistes réunionnais, l'école contribue à préserver et à transmettre le patrimoine culturel local.

- Développer économiquement et culturellement le territoire : l'école est un élément moteur du développement culturel et économique du Territoire de l'Ouest.

- Améliorer le cadre de vie des habitants : l'école s'intègre dans un projet urbain plus vaste visant à améliorer le cadre de vie des habitants de Plateau Caillou.

cn/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com