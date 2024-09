Emmanuel Séraphin renouvelle le deuxième festival culturel des hauts de l'Ouest

Dans le cadre de mettre en valeur les hauts de notre territoire, Emmanuel Séraphin, président du territoire de l'Ouest renouvelle la deuxième édition du festival culturel des hauts de l'Ouest "Dann Kèr Lé O", du 21 septembre au 30 novembre 2024. Cet évènement sillonnera les hauts de l'ouest depuis les Colimaçons à la ville de Saint-Leu, jusqu'à Saint-Paul. Nous publions le post ci-dessous (Photo : www.imazpress.com )

Ce festival du territoire de l'Ouest exprime l'ambition d'être un territoire d’excellence culturelle, et a d’ores et déjà démontré sa capacité à révéler et mettre en valeur les Hauts de l'Ouest.

Ce festival itinérant, allant de La Chaloupe Saint-Leu jusqu’à Dos d’Âne en passant par Trois-Bassins, Tan Rouge et Mafate, participe d’une part à amener la culture dans les parties hautes, et d’autre part à développer une offre culturelle diversifiée et de proximité, ouverte au plus grand nombre.

- Au programme (représentation, musique, atelier) -

Mafate à Îlet des Orangers :

-"More Aura" le samedi 21 septembre 2024 à 16h /Danyèl waro le samedi 21 septembre 2024 20h /Aguèt lo sièl / Lecture du ciel le samedi 21 septembre 2024 21h30/ Santyé Sonj le dimanche 22 septembre à 10h30

Dos d'âne, aire de pique-nique Elysée Assani le samedi 12 octobre 2024 :

- "Dan mon marmit" avec la compagnie Baba Sifon à 10h30/ Un chant de Robin à 17h/ "Derviche Roulèr" avec la compagnie autre ligne à 18h30/ "Baster" à 19h30

Tan Rouge, Case de Pausé :

-"Bat Karé dann ron" avec le collectif Cirké Craké le dimanche 10 novembre 2024 à 16h30/ "Dan nout vann & Les Cordes" avec Salangane le dimanche 10 novembre 2024 à 18h30/ "Maloya Dobout" le dimanche 10 novembre 2024 à 19h30

Trois-Bassin, L’Alambic le samedi 23 novembre 2024 :

- Rêves et Veillée à 10h30/ Kom sur des roulettes à 16h30 /Brice Liie à 17h30 /Isnel à 18h

- Les Colimaçons, Jardin Botanique :

- Ti Velu lé pa kontan à 09h30, 10h15, 11h00/ Ma vie sans bal à 15h30/ Sega'el et Family groove à 17h