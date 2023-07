Sur liste complémentaire, ils sont formés mais ne pourront pas exercer à la rentrée

Chaque année, de nombreux candidats passent le concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) pour devenir enseignant en maternelle ou en élémentaire. Malgré l'obtention de la moyenne, certains se retrouvent en liste complémentaire sans affectation pour la rentrée avec le risque de devoir repasser l'examen s'ils ne sont pas rappelés à temps. À La Réunion, ils sont 26 enseignants à être toujours dans l'attente d'une réponse du rectorat. (Photo photo RB imazpress)

Ces dernières années, l'histoire se répète pour de nombreux lauréats qui se retrouvent sur liste complémentaire faute de postes disponibles sur l'île.

"C'est une fois la rentrée passée qu’on se rend compte des besoins. En 2021, le rectorat a eu recourt à l'embauche de 50 contractuelles, formés à la va vite en octobre" a lancé Huguette Bello à l'occasion d'une conférence de presse en présence des enseignants concernés.

Ces contractuelles, appelés en renfort, viendraient en partie de l'Hexagone d'après la présidente du conseil régional.

"Nous avons des enseignants qui connaissent la réalité de leur territoire, qui sont formés pour répondre aux problématiques d'illectronisme et d'illetrisme et qui pourtant restent sur le carreau. Cette situation n’est pas supportable dans une académie qui a tant de besoins que la nôtre avec 4.000 décrocheurs par an" a-t-elle développé.

Selon le rectorat, si les enseignants en liste complémentaire ne sont pas rappelés, c'est parce que tous les postes seraient pourvus pour la rentrée 2023/2024. Du côté des syndicats, on affirme que dans deux circonscriptions, sur les 22 de l'île, pour lesquelles la situation est connue, 10 classes n'auront pas de professeur à la rentrée.

"Certaines classes aux besoins spécifiques se retrouvent déjà à 17 élèves, au lieu de 12 par manque de professeurs" ajoute Suzie Samanta, enseignante.

- Un problème récurrent à La Réunion -

Pour 2023, une note d'information "pour les candidats inscrits sur liste" a été ajoutée sur le site du ministère de l'éducation nationale.

"Tous les candidats au CRPE inscrits sur liste complémentaire vont être appelés par les académies : ainsi, 1581 professeurs des écoles stagiaires complémentaires, bien formés, rejoindront l'Éducation nationale à la prochaine rentrée" est-il indiqué.

Effectivement sur les 23 académies françaises, 20 ont fini par suivre la directive en recrutant entre 80 et 100% de la liste complémentaire. À La Réunion, aucun des 26 candidats n'a été rappelé.



"Dans plusieurs académies de l'Hexagone et même parmi les plus attractives, les recrutements des listes complémentaires ont été fait" s'est indigné Suzie Samanta.

"On ne veut pas faire partie des 40 candidats de l’année dernière qui n’ont jamais été rappelé. On ne veut pas qu’à notre place on recrute des contractuels" a-t-elle poursuivit.

- Devoir repasser le concours –

"J’ai fait des études pour devenir professeure des écoles et à la fin de mon master, soit cinq ans d'études, je n’ai pas d’emploi" exprime Adeline Picard une seconde enseignante en liste complémentaire.

Le risque pour les 26 lauréats en attente, est de devoir repasser le concours. En effet, s'ils n'ont pas été rappelé avant le CRPE 2024, ils seront dans l'obligation d'y retourner.

Le dernier espoir est souvent porté sur le mois d'octobre pendant lequel des enseignants sont contactés par le rectorat en cas de besoins pour venir exercer en tant que contractuels.

À noter que l'enseignant contractuel est recruté en CDD, à temps plein ou partiel et que le contrat est fixé pour la durée du besoin à couvrir seulement.

- Des élèves impactés -

Pour Frédéric Maillot, ce recrutement tardif aurait des répercussions sur les enfants.

"Nous pouvons d'ores et déjà savoir qu'il manquera des professeurs à la rentrée. Nous demandons en toute logique que les personnes en liste complémentaire soient appelées au plus tôt. Préparer une classe ne se fait pas en une semaine. C'est un mépris de l'éducation de nos enfants qui attendent un professeur prêt, formé et qui a préparé son année en amont" a-t-il expliqué.

De leur côté, les syndicats d'enseignants ont envoyé une lettre à la rectrice. La Région va quant à elle écrire à Gérald Darmanin, Jean-François Carenco et Pap Ndiaye pour appuyer leur demande de recrutement.

