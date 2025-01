La Casud, en partenariat avec Runéo et avec l'association Globice, permettra, en janvier et février 2025, à plus de 230 élèves du CP au CM2 des écoles de l'Entre-Deux de participer gratuitement à une campagne de sensibilisation sur les cétacés dans le cadre des actions campus cétacés mobile (musée itinérant sur les cétacés). (Photo : www.imazpress.com)