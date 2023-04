Rencontre avec Ericka Bareigts: Carole Delga "retrouve une amie"

Carole Delga a revue "une amie" ce jeudi 27 avril 2023, en se rendant à l'hôtel de ville de Saint-Denis pour y retrouver Éricka Bareigts. Une visite au cours de laquelle les deux femmes, socialistes, ont pu partager leurs visions de l'éducation. Elles rencontreront ensuite les filières fruits et légumes et alimentaires vendredi 28 avril puis déambuleront ensemble dans les rues de Saint-Denis samedi 29 avril. (Photos : sly/www.imazpress.com)

"Je retrouve une amie", a déclaré Carole Delga lors de sa rencontre avec Éricka Bareigts à l'hôtel de ville de Saint-Denis ce jeudi 27 avril 2023. "Nous étions côte à côte sur les bancs de l'assemblée nationale en 2012."

"En tant que femmes de gauches, le premier sujet quand on est socialiste c'est de parler de parler d'éducation et des politiques remarquables qui sont menées ici à Saint-Denis. Je tiens aussi à souligner, avec mon oeil d'ancien maire, le dynamisme que l'on sent dans le centre-ville et puis aussi sa propreté. Sur l'Hexagone, beaucoup de grandes villes pourraient s'inspirer de Saint-Denis.

Carole Delga rencontrera aussi les chefs d'entreprises du secteur de l'agriculture et "avec Éricka, nous cheminerons dans la ville, pusique c'est le meilleur moyen de sentir une commune, voir des commerçants, des artisants et des producteurs locaux. Ensuite on ira crapahuter", sourit-elle en guise de conclusion. Regardez.

Demain, vendredi 29 avril, les deux femmes visiteront l’entreprise Philibon, producteur et exportateur de fruits et légumes. Puis elles échangeront avec la filière agro-alimentaire, en présence des syndicats agricoles réunionnais, des représentants des filières agro-alimentaires, et du président du directoire de l’aéroport.

