"Esprit parc", une marque de qualité pour le parc national de la Réunion

Portée collectivement par les Parcs nationaux de France et l’Office français de la biodiversité, la marque Esprit parc national est garante de l’engagement des professionnels du territoire dans une production et des services respectueux des valeurs des parcs nationaux. Déployée depuis 2015 à La Réunion, la marque représente un réseau d’acteurs engagés, issus de différentes filières : tourisme, agriculture et artisanat. Nous publions ci-dessous le communiqué du parc national de la Réunion. (Photo Parc national de la Réunion)

Née des entrailles éruptives de la terre, La Réunion offre une diversité de paysages remarquables, dont des pitons, cirques et remparts, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO ! La présence sur l’île de nombreuses espèces endémiques en fait un des 35 hauts lieux de biodiversité au niveau mondial. Sur ce territoire d’exception, l’adaptation de l’Homme a aussi permis l’émergence de savoir-faire transmis de génération en génération.

Ces patrimoines paysagers, naturels et culturels font la richesse de notre île, et se répondent dans un équilibre fragile qui doit être conservé et valorisé.

Le Parc national de La Réunion, né de cette prise de conscience, permet de mener des actions fortes, en partenariat avec les acteurs locaux et les habitants, pour répondre aux enjeux environnementaux et économiques du territoire : le développement de la marque Esprit parc national en est un des outils de mise en œuvre.

Le Parc national s’inscrit dans la volonté d’offrir aux générations futures des patrimoines préservés, héritages d’une Histoire naturelle et humaine singulière. Dans cette optique, la marque Esprit parc national fédère un réseau d’acteurs privés et publics engagés, qui vous invitent à la découverte des trésors cachés de l’île, dans le respect et la compréhension de toutes ses composantes.

Portée collectivement par les Parcs nationaux de France et l’Office français de la biodiversité, la marque Esprit parc national est garante de l’engagement des professionnels du territoire dans une production et des services respectueux des valeurs des parcs nationaux.