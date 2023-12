Etats généraux des mobilités : 180 propositions retenues lors de la 3ème assemblée citoyenne

La 3ème plénière de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités s'est tenue ce samedi 2 décembre 2023 à l’Espace culturel et éducatif Pierre Roselli de Saint-André. Après une journée de débats, 180 propositions ont été retenues et seront intégrées au rapport final dans le cadre des États généraux de la mobilité. Nous publions le communiqué de la Région ci-dessous.

Samedi 2 décembre 2023, s’est tenue la 3ème plénière de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités, à l’Espace culturel et éducatif Pierre Roselli de Saint-André. Les membres réunis ont voté la liste des premières propositions d’actions qui seront intégrées au rapport final de l’Assemblée.

Une journée de débats pour faire émerger des propositions concrètes

Les travaux de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités se poursuivent. À la suite de la plénière du 18 novembre 2023, 5 thématiques prioritaires ont été retenues par les membres :

o Déplacements doux

o Transports structurants

o Transports collectifs

o Gouvernance et participation citoyenne

o Conditions de circulation et déplacements du quotidien

Entre le 20 et 25 novembre, les 5 commissions se sont donc attelées à la proposition d’actions pour chacune des grandes priorités retenues. Ces séances de travail en sous-groupes ont permis d’affiner et de préciser les grands objectifs pour améliorer les déplacements à La Réunion à court, moyen et long terme.

Après une journée dense d’échanges et de débats, près de 180 propositions ont été retenues samedi 2 décembre 2023 en plénière par les membres de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités pour être intégrées au rapport final. Une dizaine d’autres propositions fera l’objet de nouveaux débats au cours de la prochaine plénière du 9 décembre.

Clôture des travaux de l’Assemblée Citoyenne des Mobilités le 9 décembre

L’Assemblée Citoyenne des Mobilités se conclura le 9 décembre 2023 à Saint-Denis. Les 100 membres clôtureront les derniers débats et valideront collectivement le rapport final qui regroupera l’ensemble des propositions retenues pour être remises à la Région et à ses partenaires.

Le site consultation-mobilites.re permet de suivre l’avancée des travaux de l’Assemblée à chaque étape et d’accéder à l’ensemble des contributions des membres.

Organisée dansle cadre des États Généraux des Mobilités, l’Assemblée Citoyenne des Mobilité est une instance inédite qui vise à construire collectivement les solutions pour l’avenir de la mobilité à La Réunion. Les 100 membres, représentant la diversité du territoire, sont réunis depuis le 14 octobre et jusqu’à la fin de l’année en sous-groupes et en plénières pour travailler sur des propositions communes. L’objectif : définir les priorités de l’action publique en matière de mobilité à La Réunion.