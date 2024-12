Département : les FAZSOI s’engagent dans le plan 1 million d’arbres

Le 13 décembre 2024, une convention a été signée entre le Conseil départemental et les Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien (FAZSOI). Elle entrée dans le cadre du plan 1 million d’arbres lancé en 2019. Au total, 500 plants ont été mis en terre sur une parcelle de la coulée verte reliant le quartier Lambert à celui de La Redoute à Saint-Denis. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : FAZSOI)

Bois de joli cœur, bois de senteur blanc, bois de nèfle et une quinzaine d’autres espèces indigènes et endémiques de La Réunion vont peupler une parcelle de la coulée verte reliant le quartier Lambert à celui de La Redoute à Saint-Denis. Au total ce sont 500 plants qui ont été mis en terre dans le cadre d’une convention signée le 13 décembre 2024 entre le Conseil départemental et les Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien (FAZSOI) désormais engagées dans la mise en œuvre du Plan 1 Million d’Arbres pour La Réunion (P1MA).

En présence du général Jean-Marc Giraud, commandant supérieur des FAZSOI et des élèves d’une Classe Défense du collège Jules Reydellet, le Président du Département Cyrille Melchior s’est déclaré "heureux de compter aujourd’hui les FAZSOI parmi les partenaires du P1MA en tant qu’acteurs responsables et exemplaires qui se soucient de l’avenir, celui de nos enfants, celui de notre territoire, celui de notre Humanité".

Cyrille Melchior a rappelé que depuis le lancement du plan en 2019, ce sont plus de 300 000 plants qui ont été mis en terre. 200 000 autres, produits dans les pépinières, sont prêts à être plantés. Grâce à la mobilisation des 25 associations, de 13 communes et de 8 partenaires publics du Départemen, l’objectif du million sera atteint d’ici 2028.

Il a également été rappelé que grâce au P1MA, le Département de La Réunion a reçu le Prix de l’Innovation lors des Assises des Départements de France en novembre dernier à Angers. "Notre projet s’est distingué parmi 43 autres projets en lice venus de tout le territoire national. C’est une véritable fierté d’avoir pu valoriser ce projet collectif et cela nous conforte à poursuivre et encore amplifier le travail" s’est réjoui Cyrille Melchior.

Le Général Giraud pour sa part a précisé qu’en plus de la démarche écologique et de préservation de l’environnement, "à travers cette action, les FAZSOI souhaitaient aussi rendre hommage au Caporal Alexandre Rivière, mort pour la France lors d’une mission en Afghanistan". L’épouse de ce militaire réunionnais, a participé à la séance inaugurale de plantation des arbres en mémoire de son engagement et de son sacrifice exemplaire.