Festival "des arts de la marge" : une manière inclusive de mélanger la danse et le handicap

Du 2 au 21 septembre dans le centre-ville de Saint-Paul, la Compagnie Danses en l’R, met en lumière la puissance du handicap à travers plus de 21 spectacles de danse et de musique. Amateurs comme professionnels auront l'occasion de se produire dans plusieurs spectacles 100% inclusifs avec une programmation riche en diversité. Plus de 50 artistes provenant du Kenya, de Belgique, de Grande-Bretagne, de France hexagonale et de l’île de La Réunion seront présents sur la commune de Saint-Paul pour investir les espaces urbains (Photo : www.imazpress.com)

"Et si tous ces marginaux avaient eux aussi de belles choses à dire, à jouer, à danser et pouvaient proposer des alternatives à nos sociétés ?", se questionne la Compagnie Danses en l'R.

Pour cette deuxième édition du festival art en marge, c'est la Compagnie Danses en l'R qui prend le projet à bras le corps avec une programmation variée et inclusive avec :

- 21 spectacles

- 50 artistes

- 10 propositions amateurs

- 10 lieux de diffusion

- 1 sortie de création soutenue par les olympiades

- 1 expo photo

- 2 semaines de formation inclusive

- 5 pays représentés

Pour permettre aux différents spectacles d'être inclusif, de nombreux dispositifs seront mis à disposition des usagers :

- Un programme en Falc (facile à lire et à comprendre) a été mis en place avec des personnes porteuses de handicap.

- Représentations traduites en Langue des signes française 17 septembre 19h – Autrement qu’Ainsi, par Yann Lheureux. Les Illuminés accessibles aux malvoyants.

- Une conférence : comment rendre attractive et accessible l’offre culturelle réunionnaise aux personnes porteuses de handicap ? le 18 septembre à 18h à Lespas

- Une exposition : 8 patients de la clinique des Flamboyants vont découvrir les coulisses du Festival. Une exposition sera visible avec les clichés réalisés. Vernissage le 21 septembre

- Une scène ouverte : Le samedi 21 septembre de 17h à 19h une scène ouverte dédiée aux personnes porteuses de handicap est organisée sur le Village festival.

Au programme :

Pour clôturer en beauté, un village festif se tiendra du jeudi 19 au samedi 21 septembre à Lespas (Saint-Paul).

