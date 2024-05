Boulangerie et artisanat péi

La Fête du pain a eu lieu ce jeudi 16 mai 2024, au cœur du quartier de la Providence, à Saint-Denis, pour célébrer l'art de la boulangerie et mettre en avant le savoir-faire de l'artisanat péi. L'événement a offert au public des dégustations de spécialités des apprentis et des boulangeries afin de "valoriser l'artisanat du territoire et le commerce de proximité" (Photo : rb/www.imazpress.com)