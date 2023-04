Fin de grève : les salariés de Derichebourg "satisfaits" de l'écoute de leurs revendications

Saint-Joseph et Saint-Phillipe

Le mouvement de grève au sein de la société Derichebourg Océan Indien débuté mardi 4 avril 2023 dans les villes de Saint-Joseph et Saint-Phillipe a pris fin vendredi 7 avril. La CGTR région sud et les salariés se disent "satisfaits" de l'écoute de leurs revendications par la société et la Casud qu'ils "remercient" pour son intervention. (Photo d'illustration : Casud)

"Nous avons obtenu gain de cause pour 85 % de nos revendications", affirme Vincent Rebecca, secrétaire général CGTR Sud. Le mouvement de grève aura duré quatre jours.

Des avancées ont été soulignées par les salariés, notamment sur les sanitaires, où "on nous a affirmé qu'elles seraient remise aux normes pour que nous puissions nous doucher" indique Vincent Rebecca.

Leur salaire sera également revu à la hause, "on a obtenu 3,8 %, ce qui nous place presque au niveau de l'inflation : depuis le 1er janvier 2023, nous cumulons une hausse de 7 %", note le syndicaliste.

La visite plus régulière des ressources humaines nationale de Derichebourg a aussi été actée, en plus de l'arrivée prochaine d'un ingénieur "qui viendra effectuer des contrôles réguliers sur les véhicules".

- Satisfaction des salariés -

Quatre jours auront suffit aux gévistes pour que leurs revendications soient entendues, mais ils soulignent tout de même que "la première médiatisation remonte au mois de janvier 2023, avec un article paru dans le JIR".

Vincent Rebecca nuance cependant en remerciant "la Casud d'avoir sollicité la société au niveau national afin qu'elle prenne les dispositions nécessaires à la reprise d'activité".

Il mentionne aussi l'intervention appréciée d'Émeline K/Bibi, députée de la 4e circonscription de La Réunion, qui s'est rendue sur le terrain : "elle a compris que nos revendications étaient légitimes", mentionne le syndicaliste.

Autre point positif pour les grévistes : ils ont obtenu, de la part de la Casud, l'étalement des quatre jours non travaillés sur quatre mois "pour ne pas trop pénaliser nos salaires en fin de mois".

Assurée par des intérimaires, la collecte des déchets s'est poursuivie pendant la grève mais pas celle des encombrants. La reprise totale des activités se fera mardi 11 avril 2023.

