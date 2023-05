France 2030 : la Région met le cap sur l'avenir avec ses partenaires

La présidente de Région, Huguette Bello, s’est rendue, mardi 2 mai 2023, à la préfecture de Saint-Denis afin de participer au premier comité de pilotage France 2030. Il s'agit, avec l'ensemble des parties-prenantes (État, région, département, intercommunalités, université, rectorat, ARS, mais également les organisations socio-professionnelles, les clusters, les incubateurs, etc.) de faire un point d'étape et de présenter la stratégie commune concernant le plan France 2030 pour que les acteurs du territoire de La Réunion s'en saisisse pleinement. Nous publions ci-dessous le communiqué de La Région. (Photos : Région Réunion)

L'État vise, avec ce plan de 54 milliards d'euros au plan national, à transformer durablement des secteurs clefs de notre économie par l'innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain.



Le dispositif "La Réunion - France 2030 régionalisé" est ouvert depuis le 1er décembre 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025. Ce dispositif est financé à hauteur de 3 millions d'euros, à parité entre l'État et la région.



Il se décline en deux axes :

- Projets d'innovation - France 2030

- Projets d'amélioration et de transformation des filières



Les projets doivent s'inscrire dans les domaines stratégiques de référence en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) de la région Réunion, qui fixe les orientations stratégiques des politiques régionales en faveur du développement économique et la stratégie de spécialisation intelligente sociale et soutenable.



"On a décidé, avec Madame Bello, de coprésider ensemble le premier comité de pilotage France 2030. Ce sont 54 milliards d’euros programmés pour soutenir l’innovation, la transformation dans le domaine de la transition écologique, le domaine de l’environnement…



Nous priorisons les projets de décarbonation de l’industrie, d’innovation, de souveraineté alimentaire, des projets visant à favoriser l’économie bleue et verte ou encore la nouvelle économie." a annoncé Jérôme Filippini, le Préfet de La Réunion.



"La Réunion est pionnière. Il y a un potentiel extraordinaire sur notre île. Quand on voit les chercheurs comme Anne-Laure Morel avec TORSKAL ou encore Patzerbaz, La Réunion peut être fière de la qualité de ses chercheurs diplômés et la qualité de leur recherche.



En tant que collectivité territoriale, nous sommes là pour accompagner les entreprises de La Réunion, afin de créer, innover et en même temps créer de l’emploi", a conclu Huguette Bello.