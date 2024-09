Saint-Denis : une journée dédiée à la sensibilisation sur les différentes formes du handicap

Ce vendredi 20 septembre 2024, la ville de Saint-Denis a organisé une journée d'intervention dédiée à la sensibilisation des différentes formes du handicap à l'école des Bancouliers au Moufia. Pour l'occasion, le champion paralympiques Gaël Rivière, médaillé d'or en cécifoot était présent pour informer les élèves de l'école. Une opportunité de briser les barrières des préjugés (Photo : sly/www.imazpress.com)

"On pense que pour faire de l'inclusion il faut en parler et il faut aussi que les enfants pratiquent la différence", affirme la maire de Saint-Denis, Éricka Bareigts. En effet, ce vendredi matin, les élèves de l'école les Bancouliers du Moufia ont eu l'occasion de s'adonner à de nombreuses activités pour mieux comprendre le handicap.

"Tout à l'heure les enfants faisaient de la boxe assise donc ils comprennent qu'en l'absence de bas du corps, on peut quand même vivre, juste différemment", souligne la maire. Elle ajoute : "tout est une question d'adaptation, après avoir testé le cécifoot, ils ont compris que même sans voir il y a possibilité de jouer au foot, juste autrement".

"La sensibilisation permet à ceux qui n'ont pas de handicap de s'adapter à ceux qui en ont un, on doit peut-être un peu inverser les choses de temps en temps", explique Éricka Bareigts.

"On a voulu partager avec les enfants la présence de Gaël Rivière sur l'île et on voit qu'il prend beaucoup de plaisir à partager son savoir. C'est bien que les enfants comprennent qu'on peut avoir de belles choses – comme des médailles – lorsqu'on fait des efforts", avoue cette dernière. Regardez

"C'est vrai que les jeux paralympiques ont mis en lumière pas mal d'activités sportives pour les personnes en situation de handicap, en montrant à la télévision beaucoup de compétences de ces sportifs", confirme Gaël Rivière, médaillé d'or de cécifoot.

"C'est également important de relayer ce message sur le terrain et une des manières de le faire c'est d'aller au contact des plus jeunes et de les mettre en situation de cécité autour d'une activité ludique, le cécifoot en l'occurrence", explique le médaillé d'or. Regardez

"Une manière de contribuer à faire évoluer les regards chez les gens et notamment chez les plus jeunes", précise l'athlète.