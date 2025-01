Gardiyen la mémwar : Laurita Alendroit, protectrice de la culture kréol

Dans le cadre des célébrations du 20 décembre, la Région a tenu à récompenser sept personnalités qui ont fait de la préservation et la transmission de la culture créole leur priorité. Ces Gardiyen la mémwar ont reçu un trophée de la part de la Présidente de Région Huguette Bello ainsi que des élus. Portrait de Laurita Alendroit. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Région Réunion)

Le troisième gardiyen la mémwar est une gardienne : Laurita Alendroit, une figure incontournable du militantisme social et culturel réunionnais. Originaire de Terre Sainte, Laurita a transformé une injustice vécue à l’âge de 24 ans en moteur pour un engagement qui traverse les décennies.

Depuis 1986, Laurita consacre sa vie à soutenir les plus vulnérables en tant que travailleuse sociale. Pour elle, il est impossible de dissocier luttes sociales et préservation des identités culturelles. Ce combat prend un tournant décisif en 1995, lorsqu’elle devient la première présidente de l’association Ankraké, dédiée à la valorisation du patrimoine réunionnais. Sous son impulsion, cette structure est devenue un espace d’échange et de transmission, où les jeunes en difficulté trouvent un appui et une voie pour s’épanouir.

En 2022, Ankraké obtient une reconnaissance internationale en devenant une ONG accréditée auprès de l’Unesco. Un accomplissement qui reflète la vision de Laurita : préserver et transmettre les richesses culturelles de La Réunion pour bâtir un avenir inclusif et solidaire.

À travers des activités autour de la langue créole, de l’agroécologie et du patrimoine péï, Laurita inspire chaque jour une nouvelle génération à embrasser son héritage et à en être fière.

Félicitations à Laurita Alendroit, Gardienne de la Mémoire 2024, pour son dévouement à un monde plus juste, plus humain et plus enraciné dans nos traditions.