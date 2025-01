Gardiyen la mémwar : Pierrette Payet, une étoile du séga

Dans le cadre des célébrations de la Fet Kaf, la Région a tenu à récompenser sept personnalités qui ont fait de la préservation et la transmission de la culture créole leur priorité. Ces Gardiyen la mémwar ont reçu un trophée de la part de la Présidente de Région Huguette Bello ainsi que des élus. La cinquième gardienne la mémwar est Pierrette Payet. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Région Réunion)

Son histoire débute comme une scène romanesque des années 50. Aînée d’une grande fratrie, elle a très tôt dû assumer de lourdes responsabilités pour soutenir sa famille.

Dans cette réalité difficile, un moment allait pourtant changer sa vie : lorsqu’elle choisit la tâche de lavandière, attirée par la possibilité d’emporter un poste de radio près de "son roche lavé".

C’est là, dans l’intimité de l’arrière-cour familiale, que sa voix chaude et claire résonne pour la première fois, captant l’attention d’un passant. Mais pas n’importe lequel : un recouvreur payeur, également chef d’orchestre du Club Rythmique.

Fasciné par son talent brut, il convainc ses parents de la laisser intégrer son groupe. Une étoile était née.

Sous l’impulsion de Jules Arlanda, figure emblématique de la musique réunionnaise, elle s’initie au séga en créole. Dans les années 70, elle forme le trio légendaire "Bourbon i koz, Bourbon i chant" avec Henry Claude et Marie-Armande Moutou.

Ensemble, ils chantent des chroniques vibrantes de la société réunionnaise, des morceaux devenus intemporels comme Rend zanno la Lisa ou Quand li met son moulure.

Félicitations à Pierrette Payet, Gardienne de la Mémoire 2024, pour son dévouement à un monde plus juste, plus humain et plus enraciné dans nos traditions.