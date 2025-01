Gardiyen la mémwar : Sabrina Richard, légende réunionnaise de l'haltéropholie

Dans le cadre des célébrations de la Fet Kaf, la Région a tenu à récompenser sept personnalités qui ont fait de la préservation et la transmission de la culture créole leur priorité. Ces Gardiyen la mémwar ont reçu un trophée de la part de la Présidente de Région Huguette Bello ainsi que des élus. La sixième gardienne la mémwar est Sabrina Richard. Nous publions le post-ci dessous (Photo : Région Réunion)

Son histoire est celle d’une jeune fille de 11 ans fascinée par son père, haltérophile passionné. Jour après jour, elle l’observe et finit par se demander : "Pourquoi pas moi ?"

En 1987, c’est avec un simple manche à balai que débute son initiation, sous l’œil bienveillant et expert de son père. Mais cette discipline exigeante ne s’improvise pas : elle demande rigueur, méthode, et un profond respect du corps.

De 1992 à 2014, Sabrina enchaîne les entraînements et les compétitions, collectionnant médailles et distinctions, avec une prédilection pour l’or. En 2000, elle marque l’histoire en participant aux jeux olympiques de Sydney, devenant la première femme distinguée dans sa discipline.

Pendant dix ans, elle porte avec fierté le drapeau bleu blanc rouge, affrontant racisme et sexisme avec une dignité exemplaire.

Même si elle a quitté les podiums, Sabrina œuvre désormais dans des associations pour promouvoir un sport sain et sensibiliser sur les dangers du dopage.

Elle insiste toujours sur la technique, la coordination, et la force mentale qu’exige l’haltérophilie.

Félicitations à Sabrina Richard, Gardienne de la Mémoire 2024, pour son dévouement à un monde plus juste, plus humain et plus enraciné dans nos traditions.

Retrouvez plus d’informations sur les Gardiyen la mémwar 2024 sur : https://regionreunion.com/