Saint-Denis : le festival Geekali accueille des artistes internationaux pour la première fois

Le samedi 3 et dimanche 4 août 2024, le festival Geekali revient pour sa sixième édition à la Nordev de Saint-Denis. Entre jeux vidéos, mangas, cuisine et musiques, les amateurs de culture geek à La Réunion auront droit à des nouveautés cette année : la venue d'artistes internationaux. Parmi eux : l'artiste K-pop Kisu et le malaisien DJ Nitro tout juste arrivés sur l'île (Photo : sly/www.imazpress.com )

Jeux vidéos, mangas, cosplays, showcase et encore d’autres… voilà ce qui attend les fans de la culture geek pour cette sixième édition du Geekali.

« Cette année, cette édition est un peu spéciale puisqu’on passe d’une convention à un festival », explique Kévin Alamelou président du Geekali. Avec ce changement de nom, le président explique « il y a une véritable volonté de dynamisation et de professionnalisation de l’évènement ».

Pour marquer les esprits et dans une dynamique d’ouverture sur le monde, l’édition accueille pour la première fois des artistes internationaux tels que DJ Nitro originaire de la Malaisie et Kisu, un artiste sud-coréen de K-Pop.

Ce dernier déclare en anglais : « Je serai sur scène le samedi soir pour la Orange K-Pop idols pour chanter plusieurs de mes titres, je suis très content de pouvoir partager ça pour la première sur l’île ». Il en profite même pour partager un extrait de sa chanson Waves of You en attendant le grand jour. Regardez

DJ Nitro, déjà beaucoup plus timide, affirme être émerveillé par la beauté de l’île. Et pourtant la fatigue est bien présente chez l’artiste Malaisien : « j’ai effectué 25 heures de vol pour venir ici en faisant 2 escales : de la Malaisie à Paris et de Paris à La Réunion ». Il assure tout de même être prêt pour mixer samedi soir : une heure de mix alliant techno et K-Pop. Pour les connaisseurs il assure : « vous allez reconnaître différents groupes comme New Jeans, BlackPink et BTS ».

Deux autres artistes internationaux seront également présents au festival dont DJ Wars et une cosplayeuse. Ces derniers n’étant pas encore arrivés sur le sol réunionnais, ils devraient atterrir dans la journée du vendredi 2 août.

- Festival dénicheur de talent –

« Ce genre de festival permet à tous ces jeunes d’être mis à lumière et se dire qu’il y a un avenir économique et de professionnalisation dans le domaine de l’art », affirme Brigitte Adame deuxième adjointe à la mairie de Saint-Denis. Elle en est persuadée : « cela ajouté à la possibilité de s’inspirer d’artistes permettra peut-être de faire naître de nouvelles vocations ». Regardez

C’est un point de vue également partagé par Marie-Danielle Merca, créatrice de la maison d’édition à La Réunion La plume et le parchemin. « Geekali c’est l’occasion d’intéresser les jeunes à la lecture avec des genres un peu plus fantastiques et même de les encourager à s’essayer à l’écriture », propose l’écrivaine de Carter Brims.

Présente pendant le festival, elle présentera deux applications : Lectivia, une application de lecture 100% livres péi qui vient de faire son apparition ainsi que l’application de lecture Nabook. Cette dernière application à cinq euros le mois, elle le qualifie comme le Netflix du livre. Elle explique : « le but est de diaboliser le fait de rester devant les écrans ». Regardez

Le Président du Geekali annonce vouloir continuer dans cet élan de dénicheur de nouveaux talents pour faire naître une équipe féminine de e-sport réunionnais dans un futur proche. La difficulté restant de trouver un jeu qui intéresserait le plus grand nombre.

