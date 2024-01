Belal : "le Département reçoit l'assurance que les moyens seront débloqués très rapidement"

Le mercredi 17 janvier 2024, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin, a fait le déplacement sur la commune du Tampon pour constater les dégâts du cyclone Belal. Accompagné de nombreux élus dont le maire de la commune André Thien Ah Koon, il compte débloquer des moyens rapidement pour aider les agriculteurs.

Il a été rappelé lors des échanges que, conformément au courrier qu’il a adressé au Préfet de La Réunion au lendemain du passage de Belal, le président du Département "soutient fortement la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour l’ensemble des communes de l’île, afin de pouvoir activer rapidement les dispositifs d’aide sur mesure, qui sont déjà calibrés au niveau du Conseil départemental".

Gérald Darmanin a indiqué pour sa part, que "des moyens du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer seront débloqués très rapidement : nous avons convoqué vendredi 19 janvier la réunion des ministères pour l'état de catastrophe naturelle, suivant une procédure très simplifiée".

Le ministre est également venu à la rencontre des sinistrés du quartier Jacquot à Saint-Paul, en compagnie de la conseillère départementale Adèle Odon.

Lors d’une réunion avec les élus en préfecture sur les conséquences du cyclone, la collectivité était représentée par la vice-présidente du Département et présidente déléguée du SDIS974, Sophie Arzal.

Cette dernière n’a pas manqué de réitérer ses reconnaissances et ses encouragements aux sapeurs-pompiers de La Réunion. "Nos 587 agents ont été fortement mobilisés dès la phase de pré-alerte à travers les sensibilisations des populations et l’organisation des secours. Pendant l’alerte rouge, ils étaient les seuls à pouvoir intervenir. Et après le passage de Belal, ils sont toujours présents pour accompagner le retour à la normale".

"À La Montagne à Saint-Denis, lors de la visite du ministre, à l’écoute des sinistrés, victimes d’enclavement dû aux éboulis et de coupures d’eaux et d’électricité, Sophie Arzal, le vice-président Gilles Hubert et le conseiller départemental Jean-François Hoareau ont accompagné Gérald Darmanin pour saluer les éléments de la Sécurité civile du Sud de la France et des sapeurs-pompiers de Mayotte qui sont venus en renfort, prêter main forte aux agents locaux et aux FAZSOI, au nom de la solidarité nationale", termine le Conseil départemental.