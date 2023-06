Grand Boucan 2023 : le carnaval péi placé sous le signe de l'extravagance

La semaine prochaine, dimanche 25 juin, l'heure est au Grand Boucan du côté de Saint-Paul. Et oui, c'est année, point de défilé dans les rues de Saint-Gilles. C'est le front de mer de Saint-Paul qui accueillera cette édition 2023 basée sur l'extravagance. Un hommage "à la créativité débordante et à la passion qui anime les Réunionnais", précisent les organisateurs" (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Cela fait 25 ans que le Grand Boucan existe. 25 ans célébrés un 25 juin… coïncidence ou date choisit exprès ?

C'est à 14 heures pétante que le traditionnel défilé du Grand Boucan s'élancera ce dimanche 25 juin. Chars, artistes de rue, danseurs… tous vous attendent. Sans oublier le roi Dodo, qui se sacrifiera lors d'un feu de joie sur la plage des Brisants vers 19h30. À 21 heures, un concert viendra clôturer cette journée pleine de magie et de couleurs.

Un défilé sur 1,5 km de linéaire qui partira de la médiathèque Leconte de Lisle, pour s'achever au niveau du débarcadère.

"On aura donc un événement festif sur le front de mer", déclare Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul.

Un Grand Boucan qui correspond également à l'anniversaire des 360 ans du peuplement. "

- L'extravagance pour thème -

Cette année, ce sont plus de 40 associations, de nombreux artistes, des centaines de bénévoles et plus d'une dizaine de chars qui défileront.

Cette année, le thème retenu par la Compagnie Pôle Sud est l'extravagance. "On espère que les gens pourront s'amuser sur ce thème", déclare Anne Savet, présidente de la compagnie. "On veut que chacun puisse sortir hors de ses limites tout en amenant un clin d'œil à sa culture.

"L'extravagance c'est aussi se mettre en valeur et jouer avec les paillettes et les costumes."

Un thème d'ampleur pour un "festival joyeux et rassembleur pour rayonner au-delà des frontières", lance Roxanne Pausé-Damour, présidente de l'Office de tourisme de l'Ouest.

90 forains seront également de la partie pour assurer la restauration et la gestion des manèges pour les plus petits et combler les petites faims.

Exceptionnellement, dans le cadre du Grand Boucan, la commune de Saint-Paul a pris un arrêté autorisant la vente d'alcool – mais limité à six degrés.

- Un défilé sous haute sécurité -

Pour que le défilé se déroule sous les meilleurs auspices, la sécurité est de mise. Des barrières anti-intrusions seront mises en place sur toutes les rues perpendiculaires au trajet.

Des rues adjacentes et la voie centrale qui seront fermées dès 5 heures le dimanche matin.

Des points d'entrée seront également mis en place avec, à chaque fois, un agent de sécurité. 75 agents seront répartis sur l'ensemble du périmètre et 31 agents des forces de l'ordre seront déployés. Seront également mis en place deux postes de secours au niveau du marché et du boulodrome.

Des agents qui ne seront pas seuls pour veiller sur le bon déroulement du Grand Boucan. La maire de Saint-Paul et son service de sécurité ont annoncé que des caméras nomades seront présentes et diffuseront en direct les images au centre de contrôle de la commune.

La Semto est également mobilisée pour cet événement. Trois parkings seront mis en place : l'un sous le viaduc, l'un au parc Expobat et le dernier au niveau du centre commercial. Des parkings d'où partiront des navettes toutes les 15 minutes en direction de la gare routière de Saint-Paul. Elles circuleront de 12 heures à 00h.

"La sécurité est un point crucial" déclare Emmanuel Séraphin.

Infos pratiques :

Le front de mer de Saint-Paul sera fermé à la circulation ce dimanche 25 juin (à partir de 5h) jusqu’au lundi 26 juin (2h) entre les rues Guldive et Sarda Garriga

Optez pour les Navettes gratuites « Kar’Ouest » de 12h à minuit entre les parkings et la gare routière de Saint-Paul.

