Grève des salariés de la société Derichebourg : la Casud demande la reprise des activités

Un mouvement de grève illimité est en cours au sein de la société Derichebourg Océan Indien depuis mardi matin 4 avril 2023 dans les villes de Saint-Joseph et Saint-Phillipe. Ce mouvement social fait suite à des problèmes internes à la société. Étant un prestataire privé, la Casud qui fait appel à l'entreprise, ne peut interférer dans le mouvement qui secoue Derichebourg. L'intercommunalité demande cependant la reprise des activités, pour une question de "salubrité publique". Les syndicats eux, seront reçus par la mairie de Saint-Joseph, ce mercredi 5 avril entre 12h et 13h afin d'entamer une discussion. (Photo : rb/www.imazpress.com)

La CGTR région sud affirme, elle, avoir listé ses revendications dans un courrier envoyé à la Casud ce mercredi 5 avril 2023.

"Les douches ne sont pas mêmes aux normes, pour des éboueurs en fin de service, c'est quand même grave au 21è siècle" tempête Vincent Rebecca, secrétaire général CGTR Sud. Il ajoute, "les camions fuient du jus sur la route, les soulèves-bacs sont abimés et il faut aller les chercher dans le camion avec le risque de se faire écraser", affirme-t-il.

"Sans parler des camions de déchets verts qui n'ont même pas de filets de protection : des branches peuvent très bien tomber sur la route et provoquer un accident" ajoute le syndicaliste.

"On espère être reçu pour exprimer nos doléances cet après-midi", déclare Vincent Rebecca. "On ne demande pas la lune, juste des conditions de travail décentes. On veut un plan d'action et qu'ils fassent preuve de bonnes foi, qu'on puisse présenter des solutions concrètes aux salariés. C'est dans l'intérêt de personne que la grève se poursuive", souligne le secrétaire général CGTR Sud.

- La Casud n'a aucun pouvoir de décision -

"Ce mouvement social est motivé par des problèmes internes à cette société", annonce la Casud.

"La Casud a néanmoins demandé à la société Derichebourg de prendre immédiatement toutes les dispositions qui s’imposent pour rétablir le service de collecte pour la population des deux communes concernées dans les meilleurs délais. Il s'agit d'une question de salubrité publique", demande l'intercommunalité.

De son côté, la Casud se dit "particulièrement attentive aux allégations selon lesquelles des problèmes techniques seraient de nature à compromettre la sécurité des salariés mais aussi de la population. Toutefois, s’agissant d’un prestataire extérieur, la Casud n’a aucun pouvoir (ni légitimité) pour interférer dans la gestion interne de cette entreprise privée."

"La Casud se montrera très vigilante sur les suites de ce mouvement et veillera à la stricte application des dispositions prévues par le contrat en cas de suspension des opérations de ramassage des ordures ménagères" conclut l'intercommunalité.

