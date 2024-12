Handi’Re+ : une Journée pour l’inclusion et la solidarité à Saint-Paul

Sous l’impulsion du CCAS de Saint-Paul, Handi’Re+ s’est tenu le mercredi 4 décembre 2024 sur le Front de mer et à la salle de conférence du Quai Gilbert, en écho à la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Cet événement, organisé en partenariat avec la ville de Saint-Paul, a réuni près de 450 visiteurs, institutionnels et associatifs engagés en faveur de l’inclusion. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Parmi les participants, Michael Guezelot Etzit, délégué au préfet, Nicole Rouchaud, défenseure des droits à La Réunion, et

Christian Bonneau, délégué régional Handidactique, étaient présents pour réaffirmer leur soutien à cette cause essentielle.

Des ateliers et tables-rondes sur l’autisme, les handicaps invisibles ou encore le parcours d’insertion professionnel. La journée s’est clôturée par une comédie péi pour découvrir les aidants autrement avec Maroni Bazin et Micheline Picot, et le spectacle

Tyinbo ansanm’.

- Une mobilisation collective pour l’inclusion -

Handi’Re+ est le fruit d’une collaboration étroite entre le CCAS de Saint-Paul et plus de 60 partenaires. L’événement a abordé dix thématiques clés, telles que l’emploi, la mobilité, l’accès aux droits et la culture.

Le président du CCAS et maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, a salué les nombreuses initiatives menées tout au long de l’année, comme les Handy’Olympiades et le DuoDay, qui contribuent à renforcer l’inclusion sociale.

- Des actions concrètes pour un impact durable -

L’occasion pour Emmmanuel Séraphin de mettre en avant l’importance de l’accessibilité et de l’accompagnement personnalisé. Le stand du CCAS a notamment présenté un annuaire des acteurs du handicap, destiné à guider les administrés dans leurs démarches.

"À Saint-Paul, notre ambition est claire : bâtir une ville où chacun trouve sa place", a déclaré le maire.



L’événement Handi’Re+ marque une étape importante dans l’engagement du CCAS et de la ville de Saint-Paul. Cette journée n’est qu’un jalon dans un travail collectif renouvelé pour faire de Saint-Paul un territoire véritablement inclusif.