Ce mercredi 7 février 2024, la présidente de Région, Huguette Bello et la vice-Présidente, Céline Sitouze déléguée à l'Éducation étaient présentes à la rencontre annuelle des personnels de direction des lycées. "Nous faisons en sorte que l'Éducation soit première, que nos lycéens se retrouvent en bonne situation et non pas en situation de décrochage" note la présidente de Région dans le post que nous publions ci-dessous (Photo Sly/www.imazpress.com)