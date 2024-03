Innovation sociale et professionnelle : 70 projets à impact positifs voient le jour pour La Réunion

Ce premier trimestre 2024 a vu émerger près de 70 projets à impact positif pour l’individu et la planète. Pendant trois mois, dans le cadre de la formation Life Designing financée par la Région Réunion dans le cadre du PACTE, près de 70 Réunionnais ont été accompagnés dans la création de projets d’entrepreneuriat, intrapreneuriat de sens, en adéquation avec leurs talents et les besoins du monde. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Humean)

Cette initiative s'inscrit dans la vision de la Région de stimuler l'innovation sociale et professionnelle, offrant une approche durable de l’orientation et du travail et créant ainsi une dynamique positive d'acteurs de sens à La Réunion et au-delà.

Une dynamique innovante à la pointe des sciences et du biomimétisme

La méthode Life Designing, développée par Jennifer Vignaud, a été construite sur les clefs des sciences et du biomimétisme.

Cette méthode offre un travail approfondi sur les facteurs intrinsèques, souvent négligés, d’une réussite professionnelle durable comme la connaissance de soi, l’épanouissement, le sens, la résilience, l’utilité sociale ou encore la créativité. Avec des ressources pédagogiques éprouvées depuis plus de 10 ans, elle accompagne les demandeurs d’emploi qui veulent donner du sens à leur travail et leur avenir, les jeunes à la recherche de leur voie ou encore les créateurs d’entreprise qui désirent allier impact positif à leur réussite.

"Pendant cette première session de formation 2024, des connexions d’entraide se sont tissées, un état d’esprit vivant s’est développé, de nouveaux métiers et projets alignés et utiles sont nés. Certains participants se sont reconnectés à leurs talents, d’autres ont réalisé que leur enthousiasme était une source d’énergie et expertise puissante scientifiquement démontrée. Au final, chacun a réalisé qu’il était potentiellement une solution unique pour le monde". partage Jennifer.

Ariane Loupy, référente Life Designer sur le groupe Nord, témoigne de son ressenti suite à cette première session : "C’est une expérience formidable, riche de sens et enthousiasmante aussi bien pour nous animateurs, que pour nosbénéficiaires. Je suis si honorée d’apporter ma contribution à cet écosystème d’entrepreneurs / intrapreneurs de sens, orchestrée par Jennifer Vignaud. Comment ne pas se réjouir d’accompagner nos bénéficiaires à développer la meilleure version d’eux-mêmes et de reprendre le stylo de leur vie."

Reine Dijoux, référente Life Designer sur le groupe Sud ajoute "Dans un monde qui change à une vitesse vertigineuse, trouver du sens dans notre travail devient plus important que jamais. C'est ce qui donne forme à nos ambitions et redéfinit ce que signifie réussir professionnellement."

Au-delà de la formation, ces nouveaux entrepreneurs, intrapreneurs ont à présent accès à « un écosystème de ressources 8 milliards de solutions » afin de soutenir le développement de ces projets de sens sur le long terme.

La première session a réuni une cohorte diversifiée, allant de 16 à 58 ans, tous partageant un objectif commun : se forger un avenir professionnel épanouissant avec un impact positif. "La deuxième session démarre le 8 avril et les inscriptions sont en cours" rappelle Jennifer Vignaud. Un financement à hauteur de 100% est prévu pour les bénéficiaires.