La Région va prendre en charge les frais d'internat des élèves des trois cirques

La Région Réunion va prendre en charge les frais d'internat dans les établissements publics secondaires pour les élèves originaires des cirques de Salazie, de Cilaos et de Mafate. La décision a été prise ce vendredi 14 avril 2023 par la commission permanente de la Région. S'élevant en moyenne à 1.300 euros par an et par élève, ces frais participent au décrochage scolaire des jeunes issues de familles socialement défavorisées. "Grâce à cette enveloppe la Région traduit de manière très concrète ses engagements pour l'égalité des chances et l’égalité des droits de tous les enfants de La Réunion" a commenté Huguette Bello, présidente de la Région Réunion (Photo www.imazpress.com)

Chaque année 2 .500 jeunes de 16 à 18 ans sont concernés par le décrochage scolaire à La Réunion. "Un des facteurs aggravant l’impersévérance scolaire est l’enclavement dans des zones dépourvues de lycée" note la Région Réunion dans un communiqué. "Ce constat positionne l’internat en tant que moyen privilégié pour favoriser la scolarité des jeunes domiciliés dans ces zones difficiles d’accès" ajoute la collectivité régionale. Ce nouveau dispositif se donne pour donc objectif de contribuer à la persévérance scolaire des lycéens originaires des cirques .

La collectivié régionale note que cette décision s’inscrit "en toute cohérence" avec les engagements du projet de mandature qui a placé la jeunesse et l’éducation au coeur des priorités.

"Ce dispositif constitue une avancée majeure pour les familles et les lycéens issus des territoires enclavés que sont nos cirques", a souligné la présidente de Région, Huguette Bello.

Ce nouveau dispositif se base sur un partenariat avec les établissements d’inscription et d’hébergement de ces jeunes pendant les périodes scolaires. Il mobilisera une enveloppe globale de 325 000 euros au titre de l’exercice 2023.

