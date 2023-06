Jardin botanique : des centaines de marmailles sensibilisés au développement durable

La vice-présidente du Conseil départemental, Camille Clain, et la rectrice de l’Académie, Chantal Manès Bonnisseau, ont ouvert ce lundi 5 juin 2023 la 3ème journée académique de l’éducation au développement durable, à Mascarin Jardin Botanique de La Réunion, devant plusieurs centaines d’écoliers, de collégiens et de lycéens. Nous publions le communiqué ci dessous (Photo: conseil départemental)

Cette manifestation qui réunit l’Académie et de nombreux partenaires associatifs et institutionnels permet de favoriser la rencontre et la sensibilisation des jeunes sur les thématiques liées au développement durable.

Près de 30 stands animés de façon interactives par des élèves éco-délégués venus de 23 établissements ainsi que 22 partenaires étaient ainsi installés sur le site de Mascarin.

La journée a aussi été marquée par des conférences et des tables rondes dont l’objectif est de tisser des synergies et des convergences entre le monde de l’éducation et les acteurs du développement durable à La Réunion.

Autre temps fort de cette matinée, la cérémonie de remise du label E3D (école / établissement en démarche de développement durable) aux nouveaux établissements lauréats.

Ils sont au nombre de 177 cette année à obtenir ce label pour une durée de 3 ans.

Enfin, cette séquence a été marquée par la signature d’une convention de partenariat entre le Département de La Réunion et le Rectorat, associant les deux institutions pour amplifier les actions autour des enjeux du développement durable au sein des collèges et mobiliser le Jardin Botanique comme site d’appropriation et de sensibilisation aux thématiques liées à la biodiversité.