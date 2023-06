Formation à la petite enfance pour les agents du Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Réunion

Le vendredi 19 et lundi 29 mai 2023, 133 agents du Centre intercommunal d’action social (CIAS) de La Réunion ont pu bénéficier d’une formation de la petite enfance. Au cours de ces 2 jours de formation, plusieurs thématiques ont été abordées telles que le handicap, les gestes et postures, les groupes d’analyses de pratiques, des ateliers autour du fait main. Une opportunité pour ces professionnels de partager les expériences, d’apprendre les uns des autres, de construire une communauté solide qui continuera de s’entraider bien au-delà de cette formation. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

La petite enfance : former et professionnaliser l’ensemble des agents

Comment promouvoir l’innovation au sein du secteur petite enfance et rendre les professionnels réflexifs sur leur activité ? Comment harmoniser et structurer l’offre de formation en veillant à sa pertinence thématique et territoriale ? Comment prendre en considération le diagnostic territorial partagé en matière d’emploi et du social pour soutenir les professionnels, développer leurs compétences et contribuer à leur employabilité ? Comment concilier amélioration des conditions de travail et performance des organisations ?

Autant de questions auxquelles il est important de répondre pour proposer aux administrés le meilleur des services. Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la (CIAS) a organisé les 19 et 29 mai 2023, les 2èmes journées des professionnels de la Petite Enfance.

Ces journées ont été l’occasion pour les 133 agents de la structure de bénéficier de formations à travers des ateliers participatifs autour des thèmes de la petite enfance, du fait maison, de la sophrologie, du yoga du rire, et beaucoup d’autres domaines. En effet, le caractère sensible du public accueilli dans la petite enfance nécessite un accompagnement et une formation spécifique des personnels. Aussi, les conditions dans lesquelles les agents exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la perception de la qualité de vie au travail qui en découle.



Deux jours de formation pour répondre à trois enjeux majeurs

Au cours de ces 2 jours de formation, plusieurs thématiques ont été abordées telles que le handicap, les gestes et postures, les groupes d’analyses de pratiques, des ateliers autour du fait main. Une opportunité exceptionnelle de partager les expériences, d’apprendre les uns des autres, de construire une communauté solide qui continuera de s’entraider bien au-delà de cette formation.

La formation est d’une importance capitale dans les métiers de la petite enfance. Elle permet aux professionnels d’acquérir les compétences nécessaires pour travailler avec les enfants, d’assurer leur sécurité et leur bien-être, de favoriser leur développement global, de communiquer efficacement avec les parents et de continuer à se former tout au long de leur carrière.

Au cours de ces 2 journées, 3 enjeux majeurs ont été identifiés :

Les enjeux du marché renvoient à la concurrence, aux évolutions réglementaires. Ils nécessitent une innovation et une adaptation dans les organisations. La formation permet de conduire le changement, de sécuriser les parcours professionnels, d’augmenter l’employabilité.

renvoient à la concurrence, aux évolutions réglementaires. Ils nécessitent une innovation et une adaptation dans les organisations. La formation permet de conduire le changement, de sécuriser les parcours professionnels, d’augmenter l’employabilité. Les enjeux sociétaux , caractéristiques des populations au travail (âge, handicap , situation familiale, trajet...), égalité professionnelle, maintien dans l’emploi

, caractéristiques des populations au travail (âge, handicap , situation familiale, trajet...), égalité professionnelle, maintien dans l’emploi Les enjeux du travail : autonomie, capacité d’expression, sens de l’action, utilité et performance au travers du management, du dialogue social et de l’innovation sociale

La petite enfance : un métier aux multiples compétence

Le caractère sensible du public accueilli dans la petite enfance nécessite un

accompagnement spécifique des personnels en insertion ou en parcours emploi

compétences. Ces deux journées de formation et d’ateliers participatifs ont donc

pour objectifs :

Favoriser la dimension ressources humaines, la gestion des compétences et l’amélioration des conditions de travail au sein des collectivités pour anticiper les évolutions et leurs impacts territoriaux. Adapter les modalités pédagogiques et les intervenants aux besoins et mettre en place un centre de ressources pédagogiques utilisables par l’ensemble des professionnels. Mutualiser les bonnes pratiques et favoriser le transfert des compétences des professionnels entre eux.

Ces objectifs ont pu être atteints avec la mise en place de plusieurs formations : gestes et postures petite enfance, les protocoles, les risques incendie, de la danse, de la sophrologie, de la réflexologie palmaire, du yoga du rire, des ateliers de jeux de société, ... et bien d’autres encore.

Les agents présents se sont pleinement engagés dans ces apprentissages ou redécouvertes pour créer une réelle cohésion de groupe, indispensable à une bonne qualité de vie au travail et

développer les valeurs essentielles que sont, l’entraide, le partage et la solidarité.

La direction déleguée à l’enfance et la jeunesse a pour mission, dans une optique de mutualisation des moyens et de transversalité de la politique de l’Enfance et de la Jeunesse sur le territoire intercommunal, de gérer des structures d’accueil diversifiées, d’initier et d’organiser la concertation et l’échange entre les

A propos

Créé le 1 septembre 2004, le CIAS, unique Centre Intercommunale d’Action Sociale de La Réunion, a pour mission d’assurer la coordination et la mise en œuvre des actions sociales au niveau intercommunal pour ses 6 communes membres : Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Cilaos, Les Avirons.

Doté d’un budget de 22 millions en 2023, le CIAS assure la coordination des actions et des politiques sociales des différentes communes membres.

Il favorise la cohérence et la complémentarité des actions menées sur le territoire notamment en faveur de la petite enfance, de l’aide aux personnes âgées ou handicapées, et de l’insertion sociale.

Avec plus de 450 agents et 9 crèches, le CIAS œuvre également au développement d’outils de prévention au travers d’actions d’animation sociale visant à favoriser le lien social.