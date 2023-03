Judoka : un médaillé de bronze Saint-Paulois au France minimes

Saint-Paul, terre de champions : Noa Miranville a remporté la médaille de bronze en -50kg à l’issue d’une journée intense de combats le samedi 25 mars 2023 à la Coupe de France Minimes qui s’est déroulée à Villebon.

Cette Coupe nationale s’est déroulée sur 2 jours avec des centaines de combattants, sélectionnés et venus de toute la France. Il était accompagné et soutenu par d’autres judokas du club ayant fait le déplacement eux aussi pour combattre ainsi que de Julien Lallemand et de Orianne Anilhaqui l’a coaché tout au long de cette journée.

Le jeune Noa est depuis plusieurs années judoka du club ADGQ JCM ST PAUL. Il s’entraîne quotidiennement avec Olivier Quinin, son professeur principal en compagnie de ses camarades. La Ville de Saint-Paul se félicite de cette belle place et de son parcours. Le jeune Saint-Paulois vient d’ajouter une nouvelle médaille au palmarès du club, de la ville et de La Réunion.