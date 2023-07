Cantine : le repas passe à 1 euro dès la rentrée pour les lycéennes et lycéens

Dès le mois d'août, le repas à la cantine scolaire passera à 1 euro pour les lycéennes et lycéens a annoncé la Région ce vendredi 7 juillet 2023. Sont concernés tous les lycéens de tous les établissements publics de l'île boursiers et non boursiers (photo : www.imazpress.com)

Le repas constitué d'une entrée, d'un plat et d'un dessert, actuellement au prix de 3 euros et 20 centimes, passera à 1 euro dès la rentrée a annoncé Huguette Bello à l'occasion d'une conférence de presse.

Pour les élèves en internat, les repas du midi et du soir seront tous les deux au prix de 1 euro.

"À une époque où les fast food attirent de plus en plus les jeunes, nous souhaitons les intéresser à la restauration scolaire" a-t-elle exprimé.



La Région qui a la compétence en matière de gestion de vie lycéenne compte bien assurer un repas de qualité et équilibré pour le plus de jeunes réunionnais possible.

Actuellement, seulement 25% des élèves de lycée fréquentent la cantine contre 98% quand ils sont en école primaire et maternelle.

L'objectif avec cette réduction du coût de restauration est de passer de 12.000 pensionnaires à 16.000 dès la rentrée 2023/2024 soit 15% de plus.

- Garantir un repas de qualité -

Selon Céline Sitouze, vice-présidente à la Région, déléguée à l'éducation, le faible taux d'inscrits s'explique par plusieurs facteurs parmi lesquels la forte présence de camions-bars et fast-food aux abords des établissements. "Il faut déconstruire une habitude, celle de manger dehors. C'est la qualité du repas qui fera la différence en plus du prix" a-t-elle expliqué.

Pour cela, la Région travaille avec des acteurs locaux pour proposer des repas complets et de qualité avec de plus en plus de produits péi.

Mesure supplémentaire pour inciter les inscriptions à la cantine, une semaine découverte mise en place à la rentrée pendant laquelle les lycéens pourront manger gratuitement au restaurant scolaire.

Pour rappel, à La Réunion, 1 enfant sur 3 est concerné par l'obesité. "La consommation de fruits et de légumes se fait plus rare chez les jeunes" a affirmé Huguette Bello. Pour certains élèves, le repas du midi constitue le seul repas complet de la journée. "Mieux manger pour mieux apprendre à l'école, c'est absolument indispensable" a-t-elle ajouté.

- Redonner du pouvoir d'achat aux familles -

"Sur 40.000 lycéens, 25.000 grandissent dans une famille vivant sous le seuil de pauvreté" a révélé Céline Sitouze.

Dans le but de réduire les inégalités alimentaires et redonner du pouvoir d'achat aux familles, la Région permet une économie de 374 euros par an et par lycéen avec le passage du repas à 1 euro.

Si les familles payaient jusque là 544 euros par an elles ne paieront plus que 170 euros. Un effort qui coûte 8 millions d'euros supplémentaire à La Région en plus des 15 millions déjà investit. À noter que le coût réel d'un repas s'élève à 10 euros.

"La Réunion est encore une fois en avance sur ce qui devrait être fait dans toutes les régions de France mais aussi pour tous les élèves en études supérieures" a exprimé Frédéric Maillot, député de La Réunion.

Si en février, la proposition de loi de cantine à 1 euro pour les étudiants en supérieur a été rejetée à une voix près par l'Assemblée nationale, ce n'est que partie remise. "Cette proposition reviendra dans les débats" a-t-il indiqué.

