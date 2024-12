Kap Ansamb : une rencontre pour et avec les jeunes de La Réunion à Saint-Denis

À l'espace Candin de Saint-Denis, était organisé ce jeudi 28 novembre 2024 la deuxième édition de Kap Ansamb. Une initiative dédiée à la valorisation des jeunes engagé.e.s et porteur.se.s de projets ayant un impact positif sur leur territoire. Cet événement a rassemblé associations, institutions, entreprises et jeunes autour d’une ambition commune : construire ensemble une société plus inclusive et solidaire. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Valoriser les initiatives jeunesse et le travail collaboratif

Kap Ansamb a mis à l’honneur 18 projets innovants portés par des jeunes de La Réunion, à travers des formats participatifs et interactifs. Ce rendez-vous a également célébré le travail partenarial exemplaire des acteurs locaux dans leur mission d’accompagnement vers l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale.

Les objectifs de cette rencontre annuelle sont multiples :

- Promouvoir et valoriser l’image des jeunes et leurs initiatives ;

- Renforcer le travail partenarial en faveur de la jeunesse ;

- Inspirer l’envie d’agir pour une société meilleure ;

- Créer un espace d’échange, de réseautage et d’interconnaissance.

Des temps forts manquants :

L’édition 2024 a été ponctuée de moments mémorables, notamment :

- Kap Lanta, une animation inspirée du célèbre jeu « Koh Lanta », dévoilant 7 projets innovants portés par des jeunes ;

- Kap Talent Show, un moment festif où des talents locaux ont émerveillé le public ;

- Kap Talk, un format inédit de présentation live de 6 projets prometteurs ;

- Ciné Kap, des projections vidéos valorisant des initiatives jeunesse, conclues par un tirage au sort très attendu.

Un engagement soutenu par des partenaires clés

L’événement n’aurait pu voir le jour sans le soutien indispensable des structures ayant accompagné les jeunes porteurs de projets, ainsi que de nos partenaires institutionnels et financiers : l’Europe, via le Fonds Social Européen Plus, l’État, notamment la Préfecture de La Réunion et la DRAJES, le Ministère des Outre-Mer, la Région Réunion et la CAF Réunion.

Nous adressons également un grand merci à tous les acteurs présents qui, par leur engagement, ont contribué à faire de cette journée un succès et qui continuent de soutenir cette talentueuse jeunesse de notre île :

AP-RUN, l’ARML Océan Indien, Art Pour Tous, l’association Fake Off, Australe Formation, Boomerang OI, le CEVIF, Cinékour, le CIO Saint-Denis, le Collège Bois De Nèfles, le CRIJ, le FCBSS, le Festival des vocations Réunion, France Travail, Imperial Crew, la JCE de Saint-Denis,

Le Nouvel Economiste, la Ligue de l’Enseignement, le Lycée Professionnel Amiral Lacaze, le Lycée Professionnel Roches Maigres Saint-Louis 974, la Mission Locale Est, la MJC Centre Social Bambous Girofles, le Préfet de La Réunion, la Région Réunion, Réunionnais Volontaires, Soul City, Synergie Family, Uniformation et Village Titan.

Leur engagement indéfectible permet à PRODIJ de poursuivre ses actions en faveur de la jeunesse réunionnaise et de co-construire des initiatives porteuses d’avenir.

En pièce jointe, vous trouverez un document détaillant les 18 projets inspirants, porteurs de sens et d’espoir pour une société plus solidaire et inclusive. Ces initiatives reflètent l’engagement, la créativité et le dynamisme de la jeunesse, soutenues par un travail collaboratif exemplaire entre les acteurs du territoire.

Fort du succès de cette 2e édition, KAP ANSAMB donne d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour continuer à célébrer et accompagner les talents et les initiatives des jeunes de La Réunion.