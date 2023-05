Le Port fait peau neuve dans le Kartié Mascareignes

La commune du Port vit une mutation impulsée par la dynamique de ses grands projets urbains. Le lundi 22 mai 2023, Olivier Hoarau, maire du Port, a présenté le projet Kartié Mascareignes. L'enjeu de ce projet, être dans une démarche d'aménagement pour répondre aux enjeux de demain (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le Kartié Mascareignes verra, au cœur de ville du Port, se renforcer l'attractivité résidentielle. "Ayant à cœur l'urbanisme environnemental tropical, l'aménagement du projet sera exemplaire", souligne la commune du Port. "Un projet qui va donner à la ville un tout autre visage", note Olivier Hoarau, maire du Port.

"Le Port est le poumon économique de La Réunion, mais il a aussi une histoire écologique. Et ce Kartié Mascareignes répond à ces deux préoccupations." Avec un objectif en tête : "l'épanouissement des Portois et faire du Port une société solidaire et apaisée".

Le projet Kartié Mascareignes répond à une volonté de la municipalité d'aménager une ville jardin qui fera face aux changements climatiques de demain. "Ce quartier vient concilier la ville et la nature", souligne le maire.

- Renforcer l'attractivité tout en améliorant l'image de la ville -

Le Kartié Mascareignes se veut être un projet innovant et durable afin de renforcer l'attractivité de la ville. Un quartier qui va passer par l'avenue de la COmpagnie des Indes, le parc boisé, la ZAE 2.000, la pépinière et jusqu'à la zone commerciale du Sacré-Coeur.

Un projet d'aménagement urbain qui s'étendra sur près de 80 hectares, "articulé autour de l'écologie urbaine".

Un quartier divisé composé de quatre secteurs. Le Kartié La Fabrik, Kartié La Kaze, Kartié La Santé et Kartié La Boutik. Le tout comprenant des surfaces à urbaniser (commerces, services, activités et offre mixte de logements), ainsi que de grands espaces naturels à valoriser à l'exemple du Parc de la Savane.

Sur ces 80 hectares, plus de 700 logements individuels, intermédiaires et collectifs seront bâtis, ainsi que 30.000 m2 de commerces et services et 15.000 m2 d'activités artisanales.

Le Kartié La Fabrik se concentrera sur la partie Ouest de la commune du Port. "On veut en faire un pôle dynamique d'activités et de formations autour de la Halle des Manifestations". Ce quartier accueillera également un pôle d'économie sociale et solidaire (ESS) et des projets associatifs. Un centre sportif, un food court, un parking en silo et des commerces verront le jour. Une forêt urbaine marquera la transition entre la Halle et les autres programmes.

Au centre du Kartié La Kaze, verra le jour un programme de logements répartis en plots, maisons individuelles ou jumelées.

Le Kartié La Santé accueillera lui des commerces de proximité, des services, des établissements médico-sociaux et des logements aux formes intermédiaires et collectives.

Dernier quartier, le Kartié La Boutik. Celui-ci incluera un village des commerçants à côté du centre-commercial Sacré Coeur, un programme de bureaux et services le long de l'avenue du Coeur Saignant ainsi que des maisons de ville le long de la rue Brossolette.

- Une accessibilité renforcée -

Le Kartié Mascareignes se veut également être un quartier où les modes de déplacements doux seront favorisés. Un pôle d'échange multimodal viendra étoffer l'offre de transports.

L'avenue du Coeur Saignant deviendra plus urbaine jusqu'au rond-point des Danseuses. Le boulevard Mascareignes pour sa part, revalorisera les chemins des sportifs et des piétons.

Avec le prolongement de la rue Simon Pernic pour rejoindre l'avenue de la Compagnie des Indes au Nord et l'avenue du Coeur Saignant au Sud, les voies résidentielles feront le lien avec les quartiers existants. Elles se transformeront en venelles piétonnes pour favoriser les déplacements doux et apaiser les îlots.

Des travaux pour lesquels une concertation de la population démarre ce mardi 23 mai. Le démarrage des travaux est lui prévu à l'horizon 2025.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com