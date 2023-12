L'ALEFPA et la CCI signent un partenariat pour la promotion des métiers de l'accompagnement

Commerces et industries

Le Pôle Formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion (CCIR) a accueilli le jeudi 30 novembre 2023, un événement dédié aux métiers de l'accompagnement, tant à domicile qu'en établissement. À cette occasion, la CCIR et l'ALEFPA (Association Laïque pour l'Éducation, la Formation, la Prévention et l'Autonomie) ont acté un partenariat durable en faveur de la promotion des métiers de l’humain. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Cela s’est particulièrement concrétisé ce jeudi par des ateliers et un job dating qui avaient pour objectif de rencontrer les candidats

pour une cinquantaine de postes.

Forte de sa présence ancrée depuis près de 50 ans sur le territoire réunionnais, l'ALEFPA est un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire qui œuvre dans les domaines du social, du médico-social, et de l'accompagnement à domicile. Avec 4000 salariés engagés, dont 1300 à La Réunion, l'ALEFPA joue en effet un rôle essentiel dans le tissu social de la région, contribuant à l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie des individus, mue par l’intention « d’accompagner chacun dans son projet ».

Autour de près de 50 établissements à La Réunion, ses équipes sont en permanence en recherche de profils adaptés et motivés. "L’ALEFPA est un acteur essentiel sur le territoire et nous avons besoin de ceux qui contribue à l’économie. Nous travaillons avec ceux qui travaillent quotidiennement à donnerdu pouvoir d’achat aux réunionnaises et aux réunionnais. C’est donc naturellement que nous nous inscrivons dans cette relation CCIR ALEFPA", explique Pierrick Robert, Président de la CCI.

"Les métiers de l’accompagnement sont essentiels notamment au maintien de l’autonomie et à la préservation du lien social. Pour maintenir ce lien avec tous les usagers, nous devons maintenir les spécificités locales dont les langues régionales. Ici, il est indispensable de garantir que nos professionnels parlent créole aussi", continue Olivier Baron, Directeur Général de l’ALEFPA.

- Un événement ludique et prometteur -

Cette matinée a été marquée par une série d'activités visant à favoriser les échanges, les partages d'expérience et la création de nouvelles opportunités professionnelles :

• Un Job Dating : Pas moins de 50 offres d'emploi dans les domaines de l'accompagnement et du soutien administratif ont été mises à disposition lors d'un job dating fructueux.

• Ateliers thématiques : Trois ateliers passionnants ont été organisés, abordant des questions cruciales telles que "Comment l'intervenant(e) à domicile peut rompre l’isolement social et géographique des personnes accompagnées ?", "Comment le responsable est-il garant du bien- être des personnes accompagnées et de ses collaborateurs ?", et "Comment le handicap se vit au quotidien ?".

• Témoignages émouvants : Des professionnels chevronnés ont partagé leur expérience et leur vécu, offrant ainsi des perspectives riches aux participants.

• Signature d'une Convention de Partenariat : L'événement a été couronné par la signature officielle d'une convention de partenariat entre Daniel Dubois, Président de l'ALEFPA, et Pierrick Robert, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion (CCIR).

Cette collaboration renforcera les liens entre les deux entités pour mieux répondre aux besoins de ces deux structures pour encourager les montées en compétences des salariés et la valorisation de ces métiers qui ont du sens et de l’avenir. "Travailler au maintien à domicile des personnes âgées, contribuer à l’autonomie des personnes vivant avec un handicap, voilà des métiers qui ont du sens et qui permettent de savoir exactement le rôle qu’on peut avoir notre mission. Cela m’a dicté tout au long de ma carrière dans le secteur social", Daniel Dubois, Président de l’ALEFPA.

"Les métiers d’accompagnement ont du sens et de l’avenir pour notre territoire. Il est d’autant plus important que des vocations soient encouragées aujourd’hui pour répondre aussi aux besoins de nos gramounes", Pierrick Robert, Président de la CCIR.

Les postes à pouvoir actuellement :

- Masseur kinésithérapeute (2)

- Psychologue (3)

- Psychomotricien

- Orthophoniste

- Infirmier (3)

- Assistant de service social

- Adjoint de direction

- Responsable de secteur (plusieurs)

- Intervenant à domicile (plusieurs)

Pour postuler : dtoi@alefpa.fr