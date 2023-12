L'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (Alefpa) et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) ont signé, le jeudi 30 novembre 2023, un partenariat durable pour la promotion des métiers liés à l'humain. Job datings, ateliers thématiques, témoignages de professionnels ont animé toute la matinée(Photo www.imazpress.com).