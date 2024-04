L'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes en congrès pour la première fois à Saint-Denis

La Réunion accueillera pour la première fois le congrès Océan Indien de l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes (Anacej), du 9 avril au 13 avril 2024. En partenariat avec les villes de Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Paul et le Département de La Réunion, c'est l'occasion pour les jeunes représentants de l'Anacej de l'Océan Indien et de l'Hexagone, et les jeunes réunionnais.es de se rencontrer et d'échanger autour de différentes thématiques sociétales majeures. (Photo: rb/imazpress.com)

L'Anacej, un réseau de collectivités et de fédérations d'éducation populaire, est composé de plus de 500 membres. Parmi les adhérents : 20 collectivités et associations d'outre-mer, et 6 représentant.e.s de collectivités ultramarines, qui siègent au conseil d'administration de l'association.

"Chaque membre est engagé dans la participation des enfants et des jeunes, notamment par des conseils. Notre rôle est de promouvoir leur parole et de fournir les outils et les formations qui peuvent leur manquer. L'idée c'est de faciliter l'engagement des jeunes, de leur donner le sentiment de crédibilité et de légitimité", raconte Jonathan Bacquet, président de l'Anacej, à l'occasion d'une conférence de presse organisée ce lundi au Skate Park de la Trinité de Saint-Denis

Au programme de la semaine, stands de présentations, tables rondes, ateliers et animations autour de thématiques sociétales majeurs dans les trois villes partenaires de l'évènement. L'événement se tiendra sur les trois communes partenaires : Saint-Denis, Saint-Joseph et Saint-Paul.

"On va avoir des formations, des ateliers de débats et de partages des enjeux sur différentes problématiques comme l'environnement, l'inter-générationalité, la question de la vie associative, de l'entrepreneuriat, de la ruralité… On va aborder des thématiques qui touchent les jeunes ultramarins", explique le président de l'Anacej.

Le Conseil des jeunes dionysiens ont animé pour l'occasion conférence de presse et ont fait part de leur implication dans l'organisation du congrès. "Nous avons hâte de travailler avec l'Anacej", raconte Marine, membre du Conseil des jeunes dionysiens.

Le Comité jeune de l'Anacej est également de la partie. Composé de jeunes de 16 à 25 ans, ils viennent des quatre coins de la France hexagonale et ultramarine. A travers cet évènement, ils ont la volonté "de porter les voix des jeunes vers les plus hautes instances", indique Guillaume, membre du Comité jeune de l'Anacej.

- Nouvelle instance pour les jeunes d'Outre-mer -

Cet évènement marquera par ailleurs la création de l'Instance des jeunes ultramarins. "Elle est destiné à devenir l'instance porte-parole pour le gouvernement. Nos jeunes ne pensent pas être suffisament considérés ou suffisament entendus dans ce qu'ils savent faire," affirme Aurélie Medea.

"C'est une vraie fierté de montrer à l'ensemble de La Réunion, à l'ensemble de nos territoires ultra-marins et à la France hexagonale que ce sujet est très important et qu'il est pris au sérieux", ajoute la délégué à la jeunesse, se réjouissant d'organiser cette grande première à La Réunion.

800 personnes dont 90% d'enfants et de jeunes sont attendus ce mercredi pour l'ouverture du congrès Océan Indien de l'Anacej.

Le programme ci-dessous:

dm/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com