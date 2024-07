L'entreprise Verléo lauréate de La Réunion pour la grande exposition du fabriqué en France

Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation, a réuni le jury de sélection des produits le 15 juillet 2024. Ensemble, ils ont départagé les produits issus de la pré-sélection régionale. Ce sont donc 122 produits qui ont été sélectionnés parmi 2.200 dossiers déposés pour la Grande Exposition du Fabriqué en France. À La Réunion, le lauréat de cette exposition est l'entreprise Verléo de la commune du Port avec son collecteur de gouttière anti-moustique. Nous vous partageons le communiqué ci-dessous (Photo : La Préfecture)

Ces produits lauréats sont des objets du quotidien, des spécialités locales ou des innovations qui illustrent la richesse des savoir-faire français et de ses territoires :

- 47% des lauréats sont des produits industriels, 33% artisanaux et 10% alimentaires.

- Parmi les entreprises sélectionnées, 14% sont des start-ups, 16% des TPE, 46% des PME, 9% d’ETI, 3% de grandes entreprises, et une association.

Le nombre constant de dossiers déposés, année après année, démontre l’envie de nos entrepreneurs partout sur notre territoire de partager leur savoir-faire. Ces derniers témoignent, au-delà de leur seul nombre, de l’excellence qu’incarne la production française dans toute sa diversité, du produit alimentaire à l’objet d’art, des savoir-faire centenaires à l’innovation de rupture, qui a bénéficié grâce au plan France 2030 d’un soutien inédit et massif.

Rendez-vous à la mi-octobre 2024 au Palais de l’Elysée pour admirer les produits lauréats !

Pour Olivia Grégoire : « On parle bien souvent de notre patrimoine culturel, culinaire ou encore de la richesse de nos paysages, et à raison, mais nous avons la chance de pouvoir compter, en France, sur un immense patrimoine entrepreneurial et de savoir-faire, parfois séculaires. Ce patrimoine là c’est aussi l’identité de nos régions et départements, il fait vivre notre économie locale et fait rayonner la France à travers le monde. Cette exposition c’est l’occasion de renforcer la visibilité du savoir-faire à la française et de valoriser le travail assidu de nos entrepreneurs. Un immense bravo à toutes nos entreprises candidates, mes félicitations aux lauréats et hâte de découvrir en octobre leurs bijoux. »