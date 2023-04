L'exposition In fonnker pou mon komune s’installe à la Possession

Dans le cadre de l’opération « je lis un livre péi », l’exposition « in fonnker pou mon komune » réalisée par l’EAIO prend place à l’espace culturel de la Possession du 01 avril au 01 mai 2023. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Pour rappel, ces 5 textes seront également interprétés en chœur par les élèves de l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest, le 2 juillet prochain, lors de l’évènement « kabar l’EAIO dann somin ».

Des textes tous aussi passionnants et captivants qui illustrent toute la richesse du Territoire de la Côte Ouest. Une belle forme d’expression artistique qui souligne en cette année dédiée au 360ème anniversaire du peuplement toutes les diversités identitaires et culturelles de notre île notamment celles des communes de l’ouest. Le vécu, le quotidien et la vision d’avenir des habitants des différents quartiers du territoire sont des ressources indéniables ancrées dans l’identité même du territoire.

Sous l’égide de l’opération, « Je lis un livre péi », l’espace culture Héva invite le grand public à participer le samedi 22 avril 2023 de 14h à 19h à des ateliers créatifs, à venir à la rencontre des auteurs tout en profitant d’une ambiance musicale prévue pour l’occasion.

Pour tous renseignements, contactez le 0262 22 40 00