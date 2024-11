Saint-Pierre : l'Institut universitaire de technologie fête ses 30 ans

Le jeudi 7 novembre 2024, l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) a fêté ses 30 ans en compagnie de la Région Réunion à Terre Sainte, Saint-Pierre. Cet évènement a été l'occasion de mettre en lumière la convention de partenariat qui a été signée début 2024 entre l'Institut régional du travail social (IRTS) et l'Université sur un programme d'excellence visant une co-diplômation Bachelor universitaire et technologique (BUT) et diplôme d'État. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : IUT de La Réunion)