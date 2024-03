L'office national de l'eau et le Département s'associent pour "les rencontres de l'eau"

Ce jeudi 21 et vendredi 22 mars 2024, l'office national de l'eau organise les "rencontres de l'eau" en association avec le Département. Les travaux seront axés sur la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Pendant ces deux jours une vingtaine d'intervenants seront réunis autour de cinq tables rondes pour débattre d'une "gestion durable et apaisée" de la ressource (Photo : rb/www.imazpress.com)

Apprendre à gérer les ressources en eaux, voilà tout l'enjeux "des rencontres de l'eau". Pour cette année 2024 l'office de l'eau et le Département s'associent pour débattre de la question de la préservation et gestion de l'eau sur le territoire.

Durant cet évènement le président de l'office de l'eau, Gilles Hubert, aura l'occasion "de mettre en lumière les initiatives novatrices et les bonnes pratiques visant à assurer un avenir durable pour notre précieuse ressource".

Au programme du jeudi 21 mars 2024 :

- 8h00 : Accueil du public.

- 8h30 : Ouverture des rencontres avec Gilles Hubert, vice-président délégué à l’eau, Département de La Réunion.

- 9h00 : Début de la première table ronde avec pour thème "L’eau, au fil des territoires" avec plusieurs sujets :

• La gestion intégrée de bassins versants transfrontaliers ainsi que l’expérience de gestion du fleuve Mékong avec Samuel Martin Ruel, responsable d’équipe projet à la division eau et assainissement, AFD,

• La gestion de la ressource en eau à Mayotte par Ronan Le Goaster, Département de Mayotte,

• L'alimentation en eau potable de la commune du Port : historique et perspectives vis-à-vis du changement climatique avec Olivier Hoarau, Maire de la commune du Port.

- 10h30 : Pause

- 10h45 : Une deuxième table ronde sera organisée sur le thème "L’eau, un bien commun à partager" où plusieurs acteurs interviendront :

• La gouvernance de l’eau en vue de prévenir des conflits d’usage, de quoi parle-t-on ? porté par Alexandre Brun, maître de conférences, à l'Université Paul Valéry de Montpellier,

• Quelles modalités de gouvernance pour parvenir à un équilibre durable entre préservation de la biodiversité et activités socio-économiques ? abordé par Karine Pothin, Directrice de l’Agence Régionale de la Biodiversité,

• Le comité de gestion concerté de la ressource en eau du Gol, une première brique à consolider à l’échelle du territoire avec Valentin Le Tellier - Desroches, Chargé de mission, Deal Réunion,

• Vers d’autres échelles de concertation, Projet de Territoire pour la Gestion de l’eau apporté par Anne Pressurot, pilote gestion quantitative, agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

- 12h15 : Cocktail déjeunatoire.

- 14h00 : Une troisième et dernière table ronde de la journée sur "le citoyen, acteur pivot de l’eau".

• Faire participer les citoyens pour une gestion apaisée et durable de l’eau : entre théorie et pratique présenté par Emeline Hassenforder, chercheuse - ingénierie et évaluation de démarches participatives pour la gouvernance de l’eau et l’aménagement du territoire, UMR G-Eau - Cirad – Inat,

• La récupération d’eau de pluie ; résultante d’accompagnement et d’engagement citoyen avec Jean-Francois Hoareau, président de Dionéo, service de l’eau à Saint-Denis et Daphné Hoarau, directrice du développement, Runéo,

• Former les citoyens de demain à une gestion concertée de la ressource en eau abordé par Gabriel Hoarau, animateur-médiateur, fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de l'île de La Réunion,

• La mobilisation citoyenne autour des difficultés d’approvisionnement en eau à Ilet à Malheur, Mafate, un témoignage de Ruddy Brennus, président de l’association "met ansanm aurère".

- 15h30 : conclusions et synthèses de la journée.

Au programme du vendredi 22 mars 2024 :

- 8h00 : Accueil et petit-déjeuner.

- 8h30 : Introduction de la journée en présence de Gilles Hubert, vice-président délégué à l’eau, Département de La Réunion.

- 8h45 : Quatrième table ronde de ces deux jours avec pour thème "quel rôle pour la connaissance scientifique ?" divisé en plusieurs sous-thèmes :

• Les déterminants de la consommation d’eau des ménages à La Réunion, et les

impacts du prix de l'eau, par Michel Paul, enseignant-chercheur, de l'université de La Réunion,

• Tarification soutenable de l’eau et connaissance des usages en eau domestique :

les enjeux, abordé par Mickaël Pause, direction eau potable, Cinor avec Marie Tsanga-Tabi, ingénieure de recherche, Inrae/Engees,

• Le suivi de l’état de santé des récifs coralliens de la Réserve Naturelle Marine

de La Réunion, porté par Henrich Bruggemman, Enseignant-Chercheur, de l'université de la Réunion,

• Une vision historique de l'utilisation de la connaissance scientifique relative aux

lagons de la Réunion avec Roland Troadec, expert en sédimentologie dynamique et marine, membre du conseil scientifique du GIP-RNMR.

- 10h15 : Pause.

- 10h30 : Cinquième et dernière table ronde de l'évènement sur le thème de "la justice environnementale au sein des politiques publiques de l’eau" découpé en plusieurs parties :

• Petite socio-histoire de la Justice Environnementale : un champ de recherche

pluridisciplinaire des sciences humaines et sociales pour la gestion de l’eau à La

Réunion, soutenu par Marie Thiann-Bo-Morel, maître de conférences, de l'université de La Réunion,

• Une sociohistoire de Saint-Denis au fil de l’eau : entre patrimoine historique et

gestion administrative (1669-1975), par Laurent Hoarau, historien – mairie de Saint-Denis,

• Grandir dans les Outre-Mer : un regard sur la justice environnementale pour les

enfants ultramarins de Mathilde Detrez, chargée de plaidoyer, Unicef France,

• L’apport des sciences humaines et sociales pour la gestion de l’eau : ce que

l’analyse de la justice environnementale apporte aux collectivités en charge de

l’eau, abordé par Maëlle Nicault, chercheuse associée – laboratoire OIES – La Réunion et Pacte – Grenoble.

- 12h00 : Synthèse des Rencontres de l’eau et clôture par Gilles Hubert, vice-président délégué à l’eau, Département de La Réunion.