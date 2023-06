L’œuvre "Plateau du ciel" revisitée par des élèves du Port

Une déclinaison de l’œuvre "Plateau du ciel" de Chourouk Hriech, a été inaugurée ce vendredi 2 juin 2023. A l’origine de cette adaptation des élèves du Port. L’œuvre en bois a été réalisée à partir d’éléments de la faune et de la flore endémique de La Réunion. La restitution a eu lieu au collège Oasis en présence de l’artiste Chourouk Hriech et d’Annick Le Toullec, l’adjointe au maire du Port déléguée à la culture. Elle intervient deux jours après l’installation officielle de "Plateau du ciel" dans le Parc Boisé, dans le cadre d’une convention entre la Ville du Port et le Centre national des arts plastiques (Photo: ville du Port)