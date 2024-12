La Casud annonce les nouvelles dispositions pour la collecte des bacs verts

Ce lundi 23 décembre 2024, la Casud informe des nouvelles dispositions des collectes des bacs verts pour ces périodes de fin d'année dans les communes du Tampon, de Saint-Joesph, de l'Entre-Deux et de Saint-Phillipe. La Casud souhaite mettre en place ces nouvelles dispositions pour les fêtes afin de garder en vue l'importance de l'environnement et du tri des emballages. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Casud)

La Casud informe les administrés des communes du Tampon, de Saint-Joseph, de l’Entre-Deux et de Saint-Philippe, qu’à l’occasion des fêtes de fin d’année et afin de limiter les désagréments et risques sanitaires :

- Les secteurs dans lesquels les poubelles vertes sont habituellement collectées le lundi bénéficieront d’une seconde collecte le jeudi 26 décembre 2024 et le jeudi 2 janvier 2025 à partir de 12h. Les bacs verts devront être sortis dans la matinée.

- Les secteurs dans lesquels les poubelles vertes sont habituellement collectées le mardi bénéficieront d’une seconde collecte le vendredi 27 décembre 2024 et le vendredi 3 janvier 2025 à partir de 12h. Les bacs verts devront être sortis dans la matinée.

Pour tous renseignements, les administrés sont priés de contacter la SPL Sudec au 0800 327 327 (appel gratuit )

Durant cette même période, la SPL Sudec renforcera la collecte des bornes à verre. Les administrés sont invités à signaler les éventuels débordements des bornes à verre à la SPL Sudec au numéro vert 0800 327 327 (appel gratuit ). Enfin, la Casud rappelle qu'il n'y aura pas de collecte les mercredis 25 décembre 2024 et 1er janvier 2025 (se référer au calendrier de collecte pour connaître les jours de passage).