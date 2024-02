La Casud change de logo et lance son nouveau site internet

Le nouveau site internet "est plus fonctionnel et plus intuitif, facilitant et simplifiant ainsi les démarches des administrés, avec de nombreuses possibilités de démarches en ligne (signalement de dépôts sauvages par exemple)" souoigne la Casud.

Il est également "responsive" c'est à dire qu'il est accessible et adaptable à tous les appareils : smartphones, tablettes, ordinateurs...

Ce projet de refonte, d'adaptation et de mise en accessibilité du site internet est financé avec le soutien de l'Union Européenne et de la Région Réunion.

Le nouveau site internet continuera à évoluer afin de s'adapter au mieux aux besoins des administrés.

"Ainsi, prochainement, il permettra entre autres, l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, ou de trouver rapidement l'emplacement des différents services de la Casud par le biais d'une carte interactive" précise l'intercommunalité.

Le nouveau site est accessible sur : www.casud.re

