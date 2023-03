La Casud cherche un.e service civique pour six mois

La communauté d'agglomération du sud de l'île de La Réunion cherche son ou sa futur.e jeune en service civique pour une durée de 6 mois (24h/semaine). Les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme peuvent candidater dès maintenant. Les missions concernent l'orientation, l'information et l'accompagnement des usagers des transports, ainsi que la sensibilisation des citoyens au tri sélectif et à différents outils de collecte. Plus d'informations concernant le poste au 0262 59 26.