La Casud reçoit 18,5/20 pour l'égalité professionnelle femmes et hommes

Ce mardi 22 octobre 2024, la Casud a communiqué sa note reçue sur l'égalité professionnelle femmes et hommes qui est de 18,5/20 donc 93/100 pour l'année 2023 sur l'intercommunalité. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo: www.imazpress.com)

93/100 c'est la note qui a été attribuée à la CASUD par les services de l'Etat, concernant l'égalité professionnelle pour l'année 2023 de l'intercommunalité.

Issu de la loi n°2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, l’index de l’égalité professionnelle a pour objectif de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en vue de les supprimer.

Sa déclinaison au niveau de la fonction publique territoriale est fixée par :

- Le décret n° 2024-801 du 13 juillet 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale ;

- Le décret n° 2024-802 du 13 juillet 2024 relatif aux modalités de calcul des indicateurs relatifs à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique territoriale.

Cet index se présente sous la forme d’une note sur 100 points, avec une cible minimum de 75 points à atteindre. Le département, la Région et les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 40.000 habitants et gérant au moins 50 agents permanents sont tenus de publier annuellement cet index, articulé autour de 4 indicateurs, sur leur site internet. La CASUD a obtenu 93 points sur les 100 possibles.

En outre, la Chambre régionale des comptes de La Réunion (dans son rapport d’observation d’août 2023) a par ailleurs rappelé que la Casud a souhaité évaluer "la qualité de vie au travail, en s’appuyant sur un audit réalisé par un cabinet extérieur. Il en ressort un bilan globalement satisfaisant".