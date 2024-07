La Casud : deux conseils communautaires en une semaine

Ce vendredi 26 juillet 2024, s'est tenu le conseil communautaire de la Casud une semaine après celui du 19 juillet, pendant laquelle plus de 86 affaires ont été examinées et votées en l'espace de huit jours. Deux conseils présidés par Jacquet Hoarau. Nous vous partageons le communiqué ci-dessous (Photo : Casud)

Les conseillers communautaires de la Casud ne sont pas en vacances ! En effet, ce vendredi 26 juillet 2024, une semaine après celui du 19 juillet, s'est tenu un conseil communautaire présidé par Jacquet Hoarau. Ce sont donc 86 affaires qui ont été examinées et votées par les conseillers communautaires en l'espace de huit jours.

Le conseil du 19 juillet avait été principalement consacré aux renouvellement des différentes commissions afin de remplacer, notamment, André Thien Ah Koon, provisoirement empêché. Signe de la volonté d'apaisement entre la majorité du Conseil Communautaire et celle de la majorité municipale de Saint-Joseph, celle-ci a fait son entrée au sein de nombreuses commissions et autres syndicats (SPL Sudec, Syndicat Mixte de Pierrefonds, etc).

Le Conseil de ce vendredi 26 a, quant à lui, concerné plusieurs dossiers portant sur l'aménagement et le développement du territoire de la CASUD.

Ainsi, a été votée l'autorisation pour le Président de la CASUD de signer et de déposer les permis d'aménager des Zones d'Activités Economiques du 14ème et du 19eme Km au Tampon. Cela permettra ainsi de doubler (en les faisant passer à 200) le nombre d'entreprises déjà installées sur les zones de Trois-Mares, ce qui permettra de créer de l'emploi et de l'activité au Tampon notamment.

Concernant Saint-Joseph, Saint-Philippe et l'Entre-Deux, ont été, entre autres, votées des opérations porteuses d'emplois elles aussi, portant respectivement sur la ZAE "Les Terras", la Cale de Halage et le plan d'actions du programme de "Petite Ville Créole de Demain".

Ont été également votées lors de ce conseil communautaire, sur proposition du Président, plus de 410 000 € de subventions à diverses associations comme, par exemple, l'ADIE qui a accordé 507 microcrédits en 2023, l'ARAJUFA qui a assuré 80 permanences dans les antennes de justice situées sur le territoire de la CASUD, ou encore dans les ateliers Chantiers d'Insertion qui permettent chaque année d'insérer entre 45 et 50 demandeurs d'emplois.

Enfin, les élus communautaires ont approuvé le recrutement prévisionnel de 123 contrats aidés Parcours Emplois Compétences qui seront amenés à travailler au sein des directions de l'Environnement et du Cadre de Vie ainsi que dans celle du Transport.