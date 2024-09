Carsud : plusieurs lignes du réseau de bus modifiées

Du jeudi 5 septembre jusqu'au 30 septembre 2024 certaines lignes du réseau Carsud vont être modifiées dû à des évènements et à des travaux. Nous publions le post ci-dessous (Photo: Casud )

La Casud annonce que le réseau du Carsud va être modifié :

La ligne 11 : Pour le bon déroulement des travaux, la circulation sera interdite sur la rue Amiral Lacaze portion comprise entre le radier Fusible et la Passerelle Piétonne du jeudi 05 septembre au lundi 30 septembre 2024 de 08h15 à 15h15, la ligne sera déviée par la rue Raphaël Babet et la rue Amiral Lacaze. Les arrêts "Sodegis" et " Le Royal" ne seront pas desservis.

Les lignes STC, 72, 73 et GeckoBus : Pour le bon déroulement de la braderie commerciale de la commune de Saint-Joseph. Les lignes seront déviées par la rue Raphaël Babet (RN2) comme suit : rue Marius et Ary Leblond, RN1002, rue Leconte Delisle, rue Hippolyte Foucque, rue Paul Demange en direction de la Gare Routière de Saint Joseph du vendredi 06 septembre au dimanche 08 septembre 2024 de 5h00 à 18h00. Les arrêts "Poste" et "Mairie / Eglise De St Joseph" ne seront pas desservis.