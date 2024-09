Casud : le bus de l'entreprenariat fait halte sur la place de la Sidr 400 au Tampon

Formation et création d'entreprises

Dans le cadre de la journée pour l'emploi, le bus de l'entreprenariat accueillera public sur la place de la Sidr 400 au Tampon de 8h à 12h ce mercredi 18 septembre 2024. "Ce bus de proximité, qui se déplace dans les quartiers, permet aux intervenants d'accompagner les projets d'entreprise à travers l'accueil, l'orientation et l'appui à la recherche de financement" détaille la Casud organisatrice de l'événement avec France Travail. Le public sera renseigné et orienté sur la formation et la création d'entreprise (Photo d'illustration www.imazpress.com)