Depuis ce lundi 19 août et jusqu'au samedi 31 août 2024, la Casud participe aux inscriptions des étudiants sur le campus universitaire du Tampon. Les agents seront présents pour informer les étudiants et leurs parents sur les lignes du réseaux Carsud, les applications Zen Bus et M'Ticket ainsi que la présentation des différences services à disposition. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : )

A l'occasion de la rentrée 2024, la CASUD a été sollicitée pour participer aux inscriptions des étudiants sur le campus universitaire du Tampon.

Le Président de la CASUD a naturellement répondu positivement à cette demande.

Les agents de la CASUD sont donc présents, sur le site de l'Université du Tampon, depuis ce lundi 19 août (et le seront jusqu'au 31 août) afin d'informer les étudiants (et leurs parents )sur le réseau urbain Carsud au sujet :