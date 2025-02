La Casud progresse dans ses campagnes de stérilisations et d'identifications animales

En 2024, la Casud a fait un pas en avant dans ses campagnes de stérilisations et d'identifications animales. Elle a procédé à 2.672 stérilisations et identifications de chats et chiens entre le 11 mars et le 31 décembre 2024. Soit une progression de +5,03% par rapport à 2023. Nous publions le post ci-dessous (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

La campagne de la Casud pour la stérilisation gratuite pour chiens, chiennes, chattes et chats pour l’année 2025 démarrera très prochainement.

Les modalités d’inscriptions et la date précise seront communiquées par voie de presse et sur les réseaux sociaux.