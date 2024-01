La Casud se mobilise pour la collecte des gros volumes de déchets végétaux

Après le passage de Belal, la Casud a sollicité la SPL SUDEC ( groupe de gestions des déchets ) dans le cadre d’une réunion de crise le mardi 16 janvier 2024, afin d’activer le plan "Post Cyclone". L’objectif est de mobiliser les moyens de collecte adaptés aux gros volumes de déchets végétaux sur les communes du Tampon et de Entre-Deux. La collecte des déchets végétaux a donc débuté ce lundi 22 janvier 2024 au matin (Photo : rb/www.imazpress.com)

Des moyens humains et matériels importants ont été mobilisés dont 10 camions de tonnage différents et 4 Bells.

Des opérations de même nature sont organisés sur Saint-Joseph et Saint-Philippe.